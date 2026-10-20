Συνάντηση για την ακτογραμμή Καστρίου - Κερατόκαμπου και τα καταστήματα

Το ζήτημα της αποκατάστασης της παραλίας και της αντιμετώπισης της διάβρωσης στην ακτογραμμή Καστρίου – Κερατόκαμπου, αλλά και το ζήτημα επιβίωσης των καταστημάτων εστίασης στην περιοχή, τέθηκαν επί τάπητος, στη συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης και τα μέλη της Επιτροπής που έχει οριστεί στα πλαίσια αναζήτησης λύσεων, με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη.

Στη διάρκεια της συνάντησης, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη για τη χρηματοδότηση της πρότασης, την οποία έχει υποβάλλει ο Δήμος για το έργο της ακτογραμμής, με στόχο την άμεση υλοποίηση του, αλλά και στο μέλλον των καταστημάτων.

Προβλήματα, τα οποία προέκυψαν μέσα και από την τελευταία έκτακτη συνέλευση η οποία έγινε στις 12 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο Βιάννου ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή, τους τοπικούς φορείς, τους επαγγελματίες εστίασης, αλλά και κατοίκους.

Όπως είπε ο κ. Μπαριτάκης σχετικά με τη συνάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης, το πρώτο ζήτημα που τέθηκε αφορούσε την χρηματοδότηση προκειμένου να γίνει το έργο αποκατάστασης της διάβρωσης, με την ανταπόκριση του κ. Αρναουτάκη να είναι θετική, μιας και τόνισε ότι τα νέα θα είναι θετικά και θα έρθουν σύντομα, σχετικά με τη χρηματοδότηση αυτή.

Κάτι που ικανοποίησε τόσο τη Δημοτική Αρχή, αλλά και τα παρόντα μέλη της Επιτροπής, γιατί είναι ένα πάγιο αίτημα που έχει υποβληθεί εδώ και πολλά χρόνια.

«Η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού θα φέρει και την επίλυση των συσσωρευμένων προβλημάτων. Ελπίζουμε γρήγορα να έχουμε και τη σχετική απόφαση, που θα δώσει το έναυσμα για την έναρξη της διαδικασίας, τη δημοπράτηση του έργου και την υλοποίηση του», σημείωσε ο κ. Μπαριτάκης χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια το δεύτερο θέμα που τέθηκε αφορούσε το πρόβλημα των επτά καταστημάτων στο Καστρί και τον Κερατόκαμπο, που επλήγησαν μετά το ξήλωμα των παράκτιων κατασκευών και την επιβολή των προστίμων.

«Ήδη οι επαγγελματίες αυτοί, μην αντέχοντας την επιβολή των βαρύτατων προστίμων, έχουν κλείσει τα καταστήματα και έτσι ουσιαστικά δημιουργείται ένα σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα, με όλες τις επιχειρήσεις της περιοχής, αφού είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη λειτουργία των παραλιακών επισιτιστικών καταστημάτων, τα οποία είναι επτά στο σύνολο.

Στον Περιφερειάρχη ταυτόχρονα παραδόθηκε το κείμενο της Ρύθμισης της Τροπολογίας, με την οποία ζητάμε να υπαχθεί η περιοχή σε ένα μεταβατικό διάστημα λειτουργίας των καταστημάτων, χωρίς να επιβάλλονται πρόστιμα σε πρώτο χρόνο και σε δεύτερο να μπορέσουν- με την αποκατάσταση του παραλιακού μετώπου- να μισθώσουν νόμιμα και σωστά τα καταστήματα τους

Ο Περιφερειάρχης και σε αυτό το ζήτημα ήταν θετικός, λέγοντας πως θα επικοινωνήσει άμεσα με κυβερνητικά στελέχη και θα έχει επαφές σχετικά, τονίζοντας ότι συναινεί σε μια τέτοια διαδικασία.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αρναουτάκης, γνωρίζει πως ο συγκεκριμένος τόπος, χωρίς τη λειτουργία των καταστημάτων εστίασης ουσιαστικά οδηγείται σε οικονομικό αφανισμό και σε νέκρωση.

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο Δήμαρχος ευχαρίστησε για μια ακόμη φορά τον Περιφερειάρχη που στέκεται στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας με έμπρακτο τρόπο, για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή της Βιάννου.

Ενώ και τα μέλη της Επιτροπής ευχαρίστησαν με τη σειρά τους τον κ. Αρναουτάκη, ο οποίος με τόσο ένθερμο τρόπο έδειξε την διάθεση του να στηρίξει τους ίδιους και τους συμπολίτες τους.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής που μετείχαν στη συνάντηση ήταν: ο πρόεδρος του ΠΣ Καστρίου π. Μανόλης Λιαπάκης, ο αντιπρόεδρος του ΠΣ Καστρίου Γιώργος Βραχνάκης, ο πρόεδρος της Κοινότητας Άνω Βιάννου Μανόλης Μπριντάκης, ο πρόεδρος της Κοινότητας Χόνδρου Χαράλαμπος Θεοδοσάκης, καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος και εκπρόσωπος των καταστηματαρχών Σπυρίδωνας Γιαμαλάκης.

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