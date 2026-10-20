Mαύρα Πουκάμισα: Η Μαρκέλλα χωρίζει τον Μιχάλη

Τι θα δούμε απόψε στη σειρά Δύο Μαύρα Πουκάμισα;

Επεισόδιο 17: Η Μαρκέλλα και ο Μανούσος παραδίνονται στο πάθος τους και ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τη σχέση τους. Η Μαρκέλλα αποφασισμένη να σταματήσει κάθε επικοινωνία με τον Μιχάλη, του το ανακοινώνει. Εκείνος αρνείται να δεχτεί τον χωρισμό και δηλώνει ότι θα πάει να τη δει από κοντά. Την ίδια ώρα, η Ελπίδα βλέπει τον Νικήτα με μια γυναίκα σε τρυφερή στιγμή και καταρρέει. Η Σοφία συνεχίζει να κινεί ύπουλα τα νήματα της ζωής του Νικήτα. Ο Σήφης ψάχνει το παρελθόν του Μαλεφάκη και βρίσκει γεγονότα που τον αναστατώνουν. Λίγο μετά, ο Μανούσος αποκαλύπτει στον Σήφη ότι η σχέση του με τη Μαρκέλλα προχώρησε. Από δω και πέρα, τίποτα δεν θα είναι ίδιο.

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