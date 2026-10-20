ΤΡΙ.20 Οκτ 2026 01:53
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Mαύρα Πουκάμισα: Η Μαρκέλλα χωρίζει τον Μιχάλη

ε
clock 11:00 | 20/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τι θα δούμε απόψε στη σειρά Δύο Μαύρα Πουκάμισα;

Επεισόδιο 17: Η Μαρκέλλα και ο Μανούσος παραδίνονται στο πάθος τους και ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τη σχέση τους. Η Μαρκέλλα αποφασισμένη να σταματήσει κάθε επικοινωνία με τον Μιχάλη, του το ανακοινώνει. Εκείνος αρνείται να δεχτεί τον χωρισμό και δηλώνει ότι θα πάει να τη δει από κοντά. Την ίδια ώρα, η Ελπίδα βλέπει τον Νικήτα με μια γυναίκα σε τρυφερή στιγμή και καταρρέει. Η Σοφία συνεχίζει να κινεί ύπουλα τα νήματα της ζωής του Νικήτα. Ο Σήφης ψάχνει το παρελθόν του Μαλεφάκη και βρίσκει γεγονότα που τον αναστατώνουν. Λίγο μετά, ο Μανούσος αποκαλύπτει στον Σήφη ότι η σχέση του με τη Μαρκέλλα προχώρησε. Από δω και πέρα, τίποτα δεν θα είναι ίδιο.

Διαβάστε επίσης 

Βαρθακούρης: Στο χειρουργείο μετά από σοβαρό ατύχημα

Ασλάνογλου: «Πέρυσι πέρασα ένα πρόβλημα υγείας, είχα χάσει τα μαλλιά μου»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σειρά spoiler
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis