Ηράκλειο: Μία ζεστή αγκαλιά στο Βενιζέλειο για τα τρία αδελφάκια...

Στην Παιδιατρική Κλινική του Βενιζελείου Νοσοκομείου παραμένουν προσωρινά τα τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας 13, 8 και 6 ετών, μετά τις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία που οδήγησαν στη σύλληψη της 35χρονης μητέρας τους και του 29χρονου συντρόφου της στο Ηράκλειο.

Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί σήμερα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, μετά την αναβολή που δόθηκε χθες, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση.

Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες γειτόνων, οι οποίοι φέρεται να άκουγαν φωνές, κλάματα και περιστατικά που τους προκάλεσαν ανησυχία για την κατάσταση των παιδιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά την εξέταση της υπόθεσης έχουν προκύψει ενδείξεις που παραπέμπουν σε πιθανή κακομεταχείριση.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για εικόνα παραμέλησης, η έκταση της οποίας αναμένεται να αξιολογηθεί από τους αρμόδιους ειδικούς.

Τα παιδιά παραμένουν στο Βενιζέλειο μέχρι να αποφασιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες πού και υπό ποιες συνθήκες θα φιλοξενηθούν στη συνέχεια. Στο νοσοκομείο υποβάλλονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις, ενώ έχει ζητηθεί και η αξιολόγησή τους από παιδοψυχολόγο.

Μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση, γιατροί και νοσηλευτές της Παιδιατρικής Κλινικής έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους, προσφέροντάς τους ένα ασφαλές περιβάλλον και την απαραίτητη υποστήριξη.

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται ότι άσκησαν βία στα παιδιά, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

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