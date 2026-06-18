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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Τροχαίο ατύχημα στο λιμάνι - Τραυματίστηκε οδηγός δικύκλου

ασθενοφορο εκαβ
clock 07:44 | 18/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένας 56χρονος άνδρας τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην προβλήτα 3 του λιμένα Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η Λιμενική Αρχή Ηρακλείου ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό και στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία διαπίστωσαν την πτώση δικύκλου στο οδόστρωμα και τον τραυματισμό του 56χρονου οδηγού.

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο - Πανάνειο», όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

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