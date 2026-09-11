Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν πρόλαβε να συντάξει διαθήκη – Στην οικογένειά του περνά η περιουσία του

Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα που, εύλογα, δημιουργήθηκαν, μετά τον ξαφνικό και πρόωρο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στο πανελλήνιο, ήταν το εάν είχε κάνει διαθήκη με την οποία να ορίζει τους κληρονόμους της περιουσίας του, δεδομένης της μακροχρόνιας και επίπονης για τον ίδιο μετωπικής σύγκρουσης με την οικογένειά του για οικονομικά θέματα.

Η απάντηση είναι πως διαθήκη δεν υπάρχει.

Το παραπάνω γεγονός επιβεβαίωσαν στο protothema gr. τόσο ο δικηγόρος που τον εκπροσωπούσε τον τελευταίο χρόνο, Χαράλαμπος Λυκούδης, όσο και Γιώργος Μερκουλίδης, ο νομικός από το Ηράκλειο Κρήτης με τον οποίο ο τραγουδιστής διατηρούσε μακροχρόνια σχέση συνεργασίας αλλά και προσωπικής φιλίας.

«Δεν υπάρχει διαθήκη» μάς απάντησε κατηγορηματικά ο κ. Λυκούδης ενώ ο κ. Μερκουλίδης αποκάλυψε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε σκοπό, όπως του είχε πει ,να συντάξει τη διαθήκη του, μετά τη βαθιά προδοσία που αισθάνθηκε από ην οικογένειά του, αλλά πιθανότατα δεν πρόλαβε να το κάνει.



Γιώργος Μαζωνάκης: Ήθελε αλλά δεν πρόλαβε να συντάξει διαθήκη, στην οικογένειά του θα περάσει η περιουσία του.

Image

(Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τους γονείς του)

Στην περιουσία του τραγουδιστή συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η κατοικία που διέμενε στη Βουλιαγμένη, δύο ακόμη σπίτια, στον Λυκαβηττό και την Κρήτη, και η εταιρεία διαχείρισης ακινήτων στη Μύκονο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που αποτέλεσε και την βασική αιτία της διαμάχης με την αδελφή του Βάσω, η οποία όπως ο ίδιος ισχυριζόταν, μεταβίβασε εν αγνοία του τις μετοχές της στο όνομα το δικό της και του συζύγου της.







Με βάση το δεδομένο της μη ύπαρξης διαθήκης η περιουσία του τραγουδιστή περνά, σύμφωνα με τον νόμο, εξ αδιαιρέτου στους γονείς και τις δύο αδελφές του.

Οι νομικές εκκρεμότητες

Όπως προκύπτει από τα υπάρχοντα στοιχεία, μάλιστα, τα μέλη της οικογένειάς του τραγουδιστή δεν θα αντιμετωπίσουν εμπόδια στο ζήτημα της κληρονομιάς καθώς, όπως δήλωσε, στο protothema.gr o δικηγόρος Γιώργος Μερκουλίδης, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή νομικές εκκρεμότητες εναντίον τους: «Για τις οικονομικές διαφορές με την οικογένειά του είχαν γίνει το 2024 κάποιες αγωγές λογοδοσίας από τις οποίες είχαμε παραιτηθεί εμείς τυπικά για να επανέλθουμε με νέες. Δεν κατατέθηκαν τελικά αυτές οι νέες αγωγές μετά το τέλος της συνεργασίας μας παρότι, εξ όσων γνωρίζω, ο ίδιος ήθελε να προχωρήσει δικαστικά με αυτή την υπόθεση».

Το μοναδικό που εκκρεμεί, όπως επισήμανε ο κ. Μερκουλίδης είναι μία μήνυση που είχε καταθέσει ο ίδιος, μετά από εντολή του τραγουδιστή, για συκοφαντική δυσφήμηση και ψευδή καταμήνυση εναντίον των μελών της οικογένειάς του για τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρείο η οποία δεν έχει τελεσιδικήσει.

«Ο εγκλεισμός του στο Δρομοκαΐτειο τον είχε πληγώσει βαθύτατα. Ήταν το πιο δύσκολο και επίπονο κομμάτι της ζωής του. Από κει και πέρα ήταν δυνατός ο Γιώργος, είχε αισιοδοξία και πίστη στον Θεό» μάς είπε ο ίδιος αποκαλύπτοντάς μας στη συνέχεια πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επικοινωνήσει μαζί του στα μέσα Αυγούστου και του είχε ζητήσει να συναντηθούν χωρίς να του πει τι ακριβώς τον ήθελε. Δεδομένου ότι ο δικηγόρος βρισκόταν σε διακοπές κανόνισαν να κάνουν τη συνάντηση αυτή τον Σεπτέμβριο. Δυστυχώς δεν πρόλαβαν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνελήφθησαν οι γιατροί του Γιώργου Μαζωνάκη - Αντιμέτωποι με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης