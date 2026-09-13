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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη - μεταναστευτικό: Ακόμα μία καραβιά στα νότια του νομού Ηρακλείου

μετανάστες
clock 13:04 | 13/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι μεταναστευτικές ροές από το Τομπρούκ της Λιβύης στην Κρήτη.

Συνολικά 114 άτομα έφτασαν σήμερα Κυριακή (13/9) με λέμβους ανοιχτά των Καλών Λιμένων σε δύο διαφορετικά περιστατικά.

Το πρώτο κατεγράφη σήμερα τα ξημερώματα ανοιχτά των καλών Λιμένων με 70 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο στο λιμάνι, όπως έγραψε το ekriti.

Λίγες ώρες αργότερα, ακόμα μία λέμβος με 44 αυτή τη φορά άτομα, εντοπίστηκε 50 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Υπενθυμίζεται ότι άλλα 186 άτομα έφτασαν στο νησί τα προηγούμενα 24ωρα.

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