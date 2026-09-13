Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: «Η κοινωνία δεν ζει με προεκλογικά γραμμάτια»

«Κύριε Μητσοτάκη, η επανάληψη δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Ούτε το λέγε, λέγε κάτι θα μείνει», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή το κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού.

Όπως επισημαίνει, «η ακρίβεια, το νοίκι και οι λογαριασμοί απαιτούν λύση τώρα, όχι υποσχέσεις για το 2027 και φθηνότερο ρεύμα το 2029. Από τα 2,2 δισ. ευρώ, μόλις 600 εκατ. δίνονται φέτος και 1,6 δισ. μεταφέρονται στο 2027. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα περιμένουν έως τον Δεκέμβριο του 2027 για 500 ευρώ, δηλαδή λιγότερα από 42 ευρώ τον μήνα.

Το μήνυμα είναι καθαρό: πρώτα η ψήφος και μετά η ενίσχυση. Η κοινωνία όμως δεν ζει με προεκλογικά γραμμάτια. Το ίδιο μοντέλο είδαμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποσχεθεί επιταγή 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικα Αμερικανό, εφόσον οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει μόνιμο 13ο μισθό στο Δημόσιο, 13η σύνταξη και μηδενικό ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα για έξι μήνες, με φορολόγηση υπερκερδών, δικαιότερη φορολόγηση των υψηλών μερισμάτων και αξιοποίηση των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Το ποιος πληρώνει και ποιος ωφελείται έχει πολιτική υπογραφή: τη δική σας.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες περιορίζετε ελάχιστα για λίγους το τεκμαρτό σύστημα που εσείς επιβάλατε. Εμείς ζητάμε την κατάργησή του και φορολόγηση του πραγματικού εισοδήματος, μαζί με ουσιαστική χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων.

Για τη νέα γενιά προτείνετε έναν “κουμπαρά” που εξαρτάται από την αποταμίευση των γονιών. Το παιδί μιας οικογένειας χωρίς δυνατότητα αποταμίευσης θα πάρει μηδέν.

Το “Σπίτι μου 3” χωρίς αύξηση της προσφοράς μπορεί θα ανεβάσει κι άλλο τις τιμές. Η λύση είναι απόθεμα κοινωνικής κατοικίας μέσω Αναπτυξιακής Τράπεζας και ΕΦΚΑ, αξιοποίηση ακινήτων και προσιτό, καθορισμένο ενοίκιο.

Στην Ενέργεια παραδέχεστε ότι η ΔΕΗ μπορεί να απορροφά κόστος. Μιλήστε για τις χρεώσεις της ΔΕΗ από το 2020 μέχρι σήμερα. Γιατί, λοιπόν, να περιμένουν οι πολίτες έως το 2029; Χρειάζονται δημόσιος έλεγχος σε ΔΕΗ και ΕΛΠΕ, μείωση των έμμεσων φόρων και περιορισμός του χρηματιστηριακού μηχανισμού, ώστε η ελάφρυνση να φτάνει στον λογαριασμό.

Στην Παιδεία μετράτε προσλήψεις, αλλά κρύβετε τα κενά: έως 20.000 μετά την πρώτη φάση, με σοβαρές ελλείψεις στην Ειδική Αγωγή και την Παράλληλη Στήριξη. Τα σχολεία χρειάζονται εκπαιδευτικούς από την πρώτη ημέρα, ασφαλείς υποδομές και επαρκείς αίθουσες.

Στην Υγεία, οι δωρεές και οι ψηφιακές εφαρμογές δεν υποκαθιστούν το μόνιμο προσωπικό και τη δημόσια χρηματοδότηση. Η επάρκεια κρίνεται στην εφημερία και στην αναμονή. Για την “Ασπίδα του Αχιλλέα” απαιτούνται σαφείς απαντήσεις για τα δικαιώματα του πηγαίου κώδικα, τις δυνατότητες αναβάθμισης και τις εξαρτήσεις από ξένους προμηθευτές. Και στον Φαληρικό Όρμο, αναγνωρίστε τη δουλειά της διοίκησης Δούρου και παραδώστε στους κατοίκους ένα ολοκληρωμένο, ελεύθερα προσβάσιμο δημόσιο πάρκο». Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, «η κοινωνία χρειάζεται ανακούφιση τώρα, δημόσια αγαθά και ασφάλεια για το αύριο. Εκεί κρίνεστε».

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