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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nations League: Νίκη της Πορτογαλίας στην μετά... Ρονάλντο εποχή

δανια πορτογαλια
clock 00:41 | 02/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μετά από σχεδόν 20 χρόνια το Νο7 της Πορτογαλίας άλλαξε κάτοχο και η «μετά Κριστιάνο Ρονάλντο» εποχή άρχισε με νίκη 4-2 επί της Δανίας στην Κοπεγχάγη. Με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ, τους Κανσέλο, Ράμος, Βιτίνια, Ζοάο Φέλιξ και με το θρυλικό «Νο7» να φοράει ο Ραφαέλ Λεάο, η ομάδα του Ζόρζε Ζεσούς συνέχισε με νίκες την υπεράσπιστη του τίτλου της στο Nations League. 

Πρώτη νίκη για τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ, καθώς η «Μάνσαφτ» επικράτησε 2-0 της Σερβίας στο Μόναχο, ενώ το πρώτο της «τρίποντο» στην League A πήρε και η Ουαλία, καθώς νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Νορβηγία στο Κάρντιφ. 

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League:

 

LEAGUE A

========

1ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Γαλλία-Ιταλία        2/10

Βέλγιο-Τουρκία       2/10

 

2ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Ελλάδα-Ολλανδία       2-2

(23΄ Ιωαννίδης, 45+2΄ Μασούρας - 59΄ Φαν Ντάικ, 89΄ Ράιντερς)

Γερμανία-Σερβία       2-0 

(39΄ Μπίσχοφ, 61΄ Βιρτς)

 

3ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Κροατία-Αγγλία        3/10

Ισπανία-Τσεχία        3/10

 

4ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Ουαλία-Νορβηγία       2-1

(38΄ Ντάνιελ Τζέιμς, 48΄ Γουϊλιαμς - 11΄ Μπομπ)

Δανία-Πορτογαλία      2-4

(23΄ Ντάμσγκααρντ, 53΄ Χόιλουντ - 13΄ Κανσέλο, 26΄ Γκονσάλο Ράμος, 67΄ Βιτίνια, 87΄ Ζοάο Φέλιξ)



LEAGUE B

========

1ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Ελβετία-Σλοβενία     3/10

Β.Μακεδονία-Σκωτία   3/10

 

2ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Ουκρανία-Β. Ιρλανδία 2/10

Ουγγαρία-Γεωργία     2/10

 

3ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Ισραήλ-Κόσοβο         0-0

Ιρλανδία-Αυστρία      2-2

(12΄,45΄ Πάροτ - 72΄ Πρας, 77΄ Γκρέγκοριτς)

 

4ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Πολωνία-Ρουμανία     2/10

Βοσνία-Σουηδία       2/10

 

LEAGUE C

========

1ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Φινλανδία-Αλβανία    3/10 

Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο3/10

 

2ος ΟΜΙΛΟΣ

---------

Λετονία-Μαυροβούνιο  2/10

Κύπρος-Αρμενία       2/10

 

3ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Καζακστάν-Μολδαβία   2/10

Νησιά Φαρόε-Σλοβακία 2/10

 

4ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Ισλανδία-Βουλγαρία   3/10

Εσθονία-Λουξεμβούργο 3/10

 

LEAGUE D

========

1ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Μάλτα-Γιβραλτάρ       1-1

(53΄ Μπονγκ - 61΄ Σκάνλον)

 

2ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Αζερ/τζάν-Λιχτενστάιν 0-0 

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