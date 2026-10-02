Nations League: Νίκη της Πορτογαλίας στην μετά... Ρονάλντο εποχή

Μετά από σχεδόν 20 χρόνια το Νο7 της Πορτογαλίας άλλαξε κάτοχο και η «μετά Κριστιάνο Ρονάλντο» εποχή άρχισε με νίκη 4-2 επί της Δανίας στην Κοπεγχάγη. Με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ, τους Κανσέλο, Ράμος, Βιτίνια, Ζοάο Φέλιξ και με το θρυλικό «Νο7» να φοράει ο Ραφαέλ Λεάο, η ομάδα του Ζόρζε Ζεσούς συνέχισε με νίκες την υπεράσπιστη του τίτλου της στο Nations League.

Πρώτη νίκη για τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ, καθώς η «Μάνσαφτ» επικράτησε 2-0 της Σερβίας στο Μόναχο, ενώ το πρώτο της «τρίποντο» στην League A πήρε και η Ουαλία, καθώς νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Νορβηγία στο Κάρντιφ.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League:





LEAGUE A



========

1ος ΟΜΙΛΟΣ



----------



Γαλλία-Ιταλία 2/10



Βέλγιο-Τουρκία 2/10





2ος ΟΜΙΛΟΣ



----------



Ελλάδα-Ολλανδία 2-2



(23΄ Ιωαννίδης, 45+2΄ Μασούρας - 59΄ Φαν Ντάικ, 89΄ Ράιντερς)

Γερμανία-Σερβία 2-0



(39΄ Μπίσχοφ, 61΄ Βιρτς)





3ος ΟΜΙΛΟΣ



----------



Κροατία-Αγγλία 3/10



Ισπανία-Τσεχία 3/10





4ος ΟΜΙΛΟΣ



----------



Ουαλία-Νορβηγία 2-1



(38΄ Ντάνιελ Τζέιμς, 48΄ Γουϊλιαμς - 11΄ Μπομπ)

Δανία-Πορτογαλία 2-4



(23΄ Ντάμσγκααρντ, 53΄ Χόιλουντ - 13΄ Κανσέλο, 26΄ Γκονσάλο Ράμος, 67΄ Βιτίνια, 87΄ Ζοάο Φέλιξ)





LEAGUE B



========

1ος ΟΜΙΛΟΣ



----------



Ελβετία-Σλοβενία 3/10



Β.Μακεδονία-Σκωτία 3/10





2ος ΟΜΙΛΟΣ



----------



Ουκρανία-Β. Ιρλανδία 2/10



Ουγγαρία-Γεωργία 2/10





3ος ΟΜΙΛΟΣ



----------



Ισραήλ-Κόσοβο 0-0

Ιρλανδία-Αυστρία 2-2



(12΄,45΄ Πάροτ - 72΄ Πρας, 77΄ Γκρέγκοριτς)





4ος ΟΜΙΛΟΣ



----------



Πολωνία-Ρουμανία 2/10



Βοσνία-Σουηδία 2/10





LEAGUE C



========

1ος ΟΜΙΛΟΣ



----------



Φινλανδία-Αλβανία 3/10



Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο3/10





2ος ΟΜΙΛΟΣ



---------



Λετονία-Μαυροβούνιο 2/10



Κύπρος-Αρμενία 2/10





3ος ΟΜΙΛΟΣ



----------



Καζακστάν-Μολδαβία 2/10



Νησιά Φαρόε-Σλοβακία 2/10





4ος ΟΜΙΛΟΣ



----------



Ισλανδία-Βουλγαρία 3/10



Εσθονία-Λουξεμβούργο 3/10





LEAGUE D



========



1ος ΟΜΙΛΟΣ



----------



Μάλτα-Γιβραλτάρ 1-1



(53΄ Μπονγκ - 61΄ Σκάνλον)





2ος ΟΜΙΛΟΣ



----------



Αζερ/τζάν-Λιχτενστάιν 0-0

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ελλάδα – Ολλανδία 2-2: Η Εθνική «άγγιξε» τον θρίαμβο, αλλά λύγισε στο φινάλε