Nations League: Νίκη της Πορτογαλίας στην μετά... Ρονάλντο εποχή

Μετά από σχεδόν 20 χρόνια το Νο7 της Πορτογαλίας άλλαξε κάτοχο και η «μετά Κριστιάνο Ρονάλντο» εποχή άρχισε με νίκη 4-2 επί της Δανίας στην Κοπεγχάγη. Με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ, τους Κανσέλο, Ράμος, Βιτίνια, Ζοάο Φέλιξ και με το θρυλικό «Νο7» να φοράει ο Ραφαέλ Λεάο, η ομάδα του Ζόρζε Ζεσούς συνέχισε με νίκες την υπεράσπιστη του τίτλου της στο Nations League.
Πρώτη νίκη για τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ, καθώς η «Μάνσαφτ» επικράτησε 2-0 της Σερβίας στο Μόναχο, ενώ το πρώτο της «τρίποντο» στην League A πήρε και η Ουαλία, καθώς νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Νορβηγία στο Κάρντιφ.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League:
LEAGUE A
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1ος ΟΜΙΛΟΣ
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Γαλλία-Ιταλία 2/10
Βέλγιο-Τουρκία 2/10
2ος ΟΜΙΛΟΣ
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Ελλάδα-Ολλανδία 2-2
(23΄ Ιωαννίδης, 45+2΄ Μασούρας - 59΄ Φαν Ντάικ, 89΄ Ράιντερς)
Γερμανία-Σερβία 2-0
(39΄ Μπίσχοφ, 61΄ Βιρτς)
3ος ΟΜΙΛΟΣ
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Κροατία-Αγγλία 3/10
Ισπανία-Τσεχία 3/10
4ος ΟΜΙΛΟΣ
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Ουαλία-Νορβηγία 2-1
(38΄ Ντάνιελ Τζέιμς, 48΄ Γουϊλιαμς - 11΄ Μπομπ)
Δανία-Πορτογαλία 2-4
(23΄ Ντάμσγκααρντ, 53΄ Χόιλουντ - 13΄ Κανσέλο, 26΄ Γκονσάλο Ράμος, 67΄ Βιτίνια, 87΄ Ζοάο Φέλιξ)
LEAGUE B
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1ος ΟΜΙΛΟΣ
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Ελβετία-Σλοβενία 3/10
Β.Μακεδονία-Σκωτία 3/10
2ος ΟΜΙΛΟΣ
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Ουκρανία-Β. Ιρλανδία 2/10
Ουγγαρία-Γεωργία 2/10
3ος ΟΜΙΛΟΣ
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Ισραήλ-Κόσοβο 0-0
Ιρλανδία-Αυστρία 2-2
(12΄,45΄ Πάροτ - 72΄ Πρας, 77΄ Γκρέγκοριτς)
4ος ΟΜΙΛΟΣ
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Πολωνία-Ρουμανία 2/10
Βοσνία-Σουηδία 2/10
LEAGUE C
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1ος ΟΜΙΛΟΣ
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Φινλανδία-Αλβανία 3/10
Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο3/10
2ος ΟΜΙΛΟΣ
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Λετονία-Μαυροβούνιο 2/10
Κύπρος-Αρμενία 2/10
3ος ΟΜΙΛΟΣ
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Καζακστάν-Μολδαβία 2/10
Νησιά Φαρόε-Σλοβακία 2/10
4ος ΟΜΙΛΟΣ
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Ισλανδία-Βουλγαρία 3/10
Εσθονία-Λουξεμβούργο 3/10
LEAGUE D
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1ος ΟΜΙΛΟΣ
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Μάλτα-Γιβραλτάρ 1-1
(53΄ Μπονγκ - 61΄ Σκάνλον)
2ος ΟΜΙΛΟΣ
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Αζερ/τζάν-Λιχτενστάιν 0-0
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