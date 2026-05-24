"Πυρά" των κύκλων Καρυστιανού κατά Λιάγκα: Μάθημα δημοσιογραφίας για τα μάτια της... «Ελπίδας»

Κύκλοι του κινήματος της Μαρίας Καρυστιανού σχολίασαν την τελευταία εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα κατά την οποία ο γνωστός παρουσιαστής αφιέρωσε σχεδόν το 1/4 της εκπομπής του προκειμένου να εξηγήσει γιατί δεν του άρεσε η εκδήλωση παρουσίασης του νέου πολιτικού φορέα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, τα συνεχόμενα αρνητικά σχόλια που έκανε ο Λιάγκας, διευκρίνιζε ότι τα λέει «με αγάπη για τη Μαρία»…

Όπως αναφέρουν κύκλοι του νέου κόμματος, «χαιρόμαστε πολύ που ο κύριος Λιάγκας, μετά τις άκρως προσβλητικές αναφορές περί… “εκμετάλλευσης του θανάτου του παιδιού της”, ξαφνικά εχθές μετατράπηκε στον “μοναδικό άνθρωπο που αγαπάει τη Μαρία”. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψιν τις “συμβουλές” του στον ημίωρο λίβελο που αφιέρωσε για την εκδήλωση της “Ελπίδας για τη Δημοκρατία” στη Θεσσαλονίκη.

Επειδή κι εμείς τον αγαπάμε, θα τον συμβουλεύαμε να μην αναφέρει στον αέρα ότι παρακολούθησε μόλις για ένα τέταρτο, μία δίωρη πολιτική εκδήλωση, την οποία σχολίαζε επί μισή ώρα στο πρωϊνάδικό του. Συνήθως οι δημοσιογράφοι αφιερώνουν πολύ περισσότερο χρόνο στην έρευνα των θεμάτων που παρουσιάζουν, η δε αναλογία χρόνου έρευνας/παρουσίασης, όπως γνωρίζουν ακόμα και οι πρωτοετείς φοιτητές δημοσιογραφίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον 3/1».





Σχολιάζοντας μάλιστα τα όσα ανέφεραν στην εκπομπή συνεργάτες του που παρακολούθησαν την εκδήλωση και αναφερόμενοι εμμέσως στις διαπιστώσεις του Λιάγκα ο οποίος έλεγε συνεχώς «Μαρία, οι συνεργάτες σου δεν σε αγαπούν», επεσήμαναν ότι «θα του λέγαμε κι εμείς ότι μάλλον δεν τον “αγαπάνε” οι συνεργάτες του που παρακολούθησαν την εκδήλωση. Διότι τον πληροφόρησαν ότι είδαν “μόνο γραφικούς, ψεκασμένους και υποστηρικτές του Τράγκα”, χωρίς να τον ενημερώσουν ότι παρουσιάστηκαν καθηγητές Πανεπιστημίων, νέοι επιστήμονες που έχουν εκδιωχθεί στο εξωτερικό, επιχειρηματίες που παλεύουν να κρατηθούν όρθιοι μέσα σε ένα εχθρικό κράτος, αγρότες που πολεμούν να κρατήσουν ζωντανή τη γη τους και τη δουλειά τους, νέοι φοιτητές και εργαζόμενοι που ψάχνουν λόγους για να μείνουν στη χώρα τους. Εκτός κι αν τον ενημέρωσαν, αλλά επέλεξε να μην το αναφέρει…

Πηγή: newsbreak.gr

