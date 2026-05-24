Τσίπρας: Η "σέντρα" με "άρωμα" Μπαρτσελόνας: Τα χρώματα και το στοίχημα του "πρωταθλήματος" (βίντεο)

Με άρωμα... «Μπαρτσελόνα» και μπάλα στο γήπεδο της πολιτικής

επιστρέφει ο Αλέξης Τσίπρας, πριν καν ανοίξει τα χαρτιά του.

Το βίντεο - προαναγγελία του νέου του φορέα δεν είχε ξύλινο πολιτικό λόγο, αλλά μια μπάλα ποδοσφαίρου και έντονο παρασκήνιο. Επιλέγοντας το μπλε

της πατρίδας και το κόκκινο

των κοινωνικών αγώνων, ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί μια ξεκάθαρη «στροφή» στη σημειολογία, παντρεύοντας δύο κόσμους που παραδοσιακά σύγκρουονταν στην ελληνική πολιτική σκηνή.

Οι "κακές" γλώσσες στους διαδρόμους της Κουμουνδούρου και των άλλων κομμάτων ήδη ψιθυρίζουν: Είναι αυτό ένα άνοιγμα σε ένα ευρύτερο, πολυσυλλεκτικό ακροατήριο ή απλώς ένα έξυπνο επικοινωνιακό τρικ;

Το σίγουρο είναι ότι η ατάκα του «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα

» δείχνει πως ο Τσίπρας δεν κατεβαίνει στο γήπεδο απλώς για να καταγράψει ποσοστά, αλλά για να αλλάξει τις ισορροπίες.

Η επίσημη «σέντρα» την Τρίτη στο Θησείο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς εκεί θα φανούν και οι πρώτοι παίκτες που θα στελεχώσουν τη νέα ομάδα της εγχώριας κεντροαριστεράς.

