Ανδρουλάκης: Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο, όχι στο όνομά μας η παρακμή των θεσμών

Στη σύνδεση της λειτουργίας των θεσμών με την ακρίβεια και την καθημερινότητα προχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με μακροσκελή ανάρτησή του, λίγες ημέρες μετά τις αντιπαραθέσεις στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές.







Ο κ. Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι οι θεσμοί βρίσκονται σε κατήφορο και κατηγορεί την κυβέρνηση «ότι αντιμετωπίζει τη λογοδοσία ως πολιτικό κίνδυνο και όχι ως δημοκρατική υποχρέωση».







Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία επιχείρησε να εμποδίσει τη διερεύνηση των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Ειδική αναφορά έκανε στην υπόθεση της παρακολούθησής του από την ΕΥΠ, αλλά και του διαλόγου που είχε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με τον διοικητή της ΕΥΠ.







«Τον ρώτησα μπροστά σε όλους τους συναδέλφους αν γνωρίζει τους λόγους της παρακολούθησής μου και αν υπάρχει έγγραφο που τους επιβεβαιώνει. Μου απάντησε ότι ούτε τους γνωρίζει, ούτε υπάρχει έγγραφο. Άρα, κοντολογίς λόγοι δεν υπήρχαν», λέει, καταγγέλλοντας πολιτική συγκάλυψη.







«Ως εδώ αυτός ο κατήφορος! Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα αδιέξοδα του συστήματος Μητσοτάκη να μετατραπούν σε αδιέξοδα για τον λαό και τη χώρα. Βρισκόμαστε πλέον σε σημείο καμπής. Τον τελικό λόγο οφείλει να τον έχει η ίδια η κοινωνία», αναφέρει.







Όπως σημειώνει, η υποβάθμιση της Δημοκρατίας δεν είναι αφηρημένη έννοια αλλά κάτι απτό, που το βλέπει ο πολίτης «όταν πληρώνει βασικά αγαθά ακριβότερα», «όταν δύο γονείς δουλεύουν ολόκληρο μήνα και δεν περισσεύει τίποτα», «όταν η βενζίνη ανεβαίνει μέσα σε λίγες ώρες αλλά πέφτει με καθυστέρηση εβδομάδων».







Ο Ανδρουλάκης κάνει λόγο για Δικαιοσύνη που λειτουργεί υπό πιέσεις, για διαφθορά που «γιγαντώνεται» και για δημόσιο χρήμα που δεν κατευθύνεται εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. «Όλα αυτά δεν είναι ζητήματα ηθικής τάξης, έχουν βαθύ αναπτυξιακό και εθνικό αποτύπωμα», σημειώνει.







«Ο αγώνας για το κράτος δικαίου είναι μάχη για τον μισθό, για το κόστος ζωής, για τη νέα γενιά και για την εθνική ισχύ της πατρίδας μας», επισημαίνει. «Είναι μια μάχη για τη ζωή μας. Και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε μαζί», καταλήγει.

