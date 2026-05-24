Μητσοτάκης: Παράταση στο «Σπίτι μου ΙΙ» έως το τέλος του Αυγούστου - Τι είπε για χωροταξικό, ΚΥΣΕΑ

Τους στόχους της ελληνικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις θέτει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας παράλληλα αναφορές σε προγράμματα στήριξης κοινωνικών ομάδων.

Ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι «Η φιλοσοφία μας γύρω από τις επενδύσεις είναι να στηρίζουμε παρεμβάσεις που δεν αφορούν μόνο το σήμερα, αλλά ενισχύουν τη θέση της χώρα μας για τα επόμενα χρόνια. Σε αυτήν, λοιπόν, την κατεύθυνση, πετύχαμε αυτήν την εβδομάδα να κατακτήσουμε έναν ιδιαίτερα σημαντικό στόχο: να αξιοποιηθεί στο 100% το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στην ανανέωση του στόλου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς τονίζοντας ότι «επιτέλους να αλλάζει στην εικόνα των συγκοινωνιών της Αθήνας. Το 2023 είχαμε δεσμευτεί ότι στους δρόμους της πρωτεύουσας θα κυκλοφορούν πάνω από 1.000 νέα λεωφορεία μέχρι το τέλος της τετραετίας. Σήμερα έχουν ήδη φτάσει τα 1.076».

