Κώστας Τσουκαλάς: «Ο κ. Μητσοτάκης ούτε θέλει ούτε μπορεί να προστατεύσει την κοινωνία»

«Ο Πρωθυπουργός στον πανικό να κρύψει την αποτυχία του, έχει ξεκινήσει τα γνωστά τερτίπια. Ψευτολεονταρισμοί στις Βρυξέλλες και επιθέσεις στην αντιπολίτευση για δήθεν ανευθυνότητα», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντησή του στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σχολιάζει ειδικότερα ότι «ο υπεύθυνος κ. Μητσοτάκης που λέει πως "δεν θα τινάξει τη μπάνκα στον αέρα", βρίσκει πάντως σύμφωνα με το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2027 3,9 δισ. επιπλέον» και προσθέτει πως «μας έχει συνηθίσει να δυσφημεί το ΠΑΣΟΚ και μετά να τρέχει πίσω από το πρόγραμμα μας».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «οι πολίτες ξέρουν πως ο κ. Μητσοτάκης ούτε θέλει ούτε μπορεί να προστατεύσει την κοινωνία. Τον νοιάζει μόνο η ψηφοθηρία πριν τις εκλογές».

Απευθύνει δε την εξής ερώτηση προς τον πρωθυπουργό: «Στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας του 2019 με χειρότερους δημοσιονομικούς όρους, είχατε δεσμευθεί για τερματισμό της πολιτικής υπερφορολόγησης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και για τη μείωση του ΦΠΑ με καθιέρωση δύο βασικών συντελεστών 11% και 22% αντί για 13% και 24% που ήταν τότε. Μετά από εφτά χρόνια στην κυβέρνηση οι συντελεστές παραμένουν στο 13% και στο 24%. Λέγατε συνειδητά ψέματα τότε, κύριε Μητσοτάκη;». Και προσθέτει: «Γιατί δεν κάνατε αυτό που είχατε υποσχεθεί; Μήπως εσείς είστε ο λαϊκιστής που έταζε λαγούς με πετραχήλια για να πάρετε την εξουσία;».

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