Κατάρ: Διαμεσολάβηση για συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν: Η Τεχεράνη εξετάζει τη νέα πρόταση

Καταριανοί μεσολαβητές παρουσίασαν στο Ιράν την Κυριακή νέο προσχέδιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος κατά της χώρας, το οποίο εξετάζει η Τεχεράνη και στο οποίο αναμένεται να στείλει απάντηση έως το τέλος της εβδομάδας, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Υπήρξαν ανησυχίες ενόψει της συνάντησης της Κυριακής στην Τεχεράνη ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μπορούσε να ξεκινήσει και πάλι τις επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας αυτή την εβδομάδα, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

*Φωτογραφία: REUTERS

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