Κρήτη: Παραδίδονται μόνο τα 6 από τα 10 χιλ. του νέου ΒΟΑΚ παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου

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Στην Κρήτη θα βρεθεί αύριο, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, το πρόγραμμα της επίσκεψης να περιλαμβάνει αυτοψία στο έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, καθώς και την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για υποδομή έρευνας και καινοτομίας στον νέο διεθνή αερολιμένα στο Καστέλλι Ηρακλείου.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου:

«Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα επισκεφθεί αύριο, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 την Κρήτη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

12:30 μ.μ: Επίσκεψη στο έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, όπου θα γίνουν δηλώσεις στον Τύπο στη θέση Λίμνες: https://maps.app.goo.gl/f11PU9kHGDM1KD2w6?g_st=ig

15:00 μ.μ.: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τον Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης για υποδομή έρευνας και καινοτομίας στον χώρο του νέου Διεθνούς Αερολιμένα στο Καστέλλι Ηρακλείου».

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες στο τμήμα Νεάπολη Άγιος - Νικόλαος του νέου ΒΟΑΚ θα δοθούν σε κυκλοφορία σε αυτή τη φάση μόνο τα 6 από τα 10 χιλ που αρχικά είχε σχεδιαστεί καθώς μερικά σημεία δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νέος δρόμος και στο υπόλοιπο μήκος του θα είναι έτοιμος αρχές του 2027 ενώ εκκρεμούν και οι κόμβοι Νεάπολης, Λιμνών και Αγίου Νικολάου που έτσι κι αλλιώς η υλοποίησή τους πάει πίσω τουλάχιστον 2 χρόνια.

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