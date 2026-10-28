Θεσσαλονίκη: Επεισόδια και χημικά για την εκδήλωση Κασιδιάρη (βίντεο)

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Επεισόδια ξέσπασαν το απόγευμα της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μεταξύ ατόμων που αγνόησαν την απαγόρευση της Αστυνομίας για διαδηλώσεις και αστυνομικών των ΜΑΤ.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η σύγκρουση των αστυνομικών δυνάμεων με τα ΜΑΤ έγινε στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Αριστοτέλους. Στο σημείο είχαν συγκεντρωθεί μέλη κομμουνιστικών, αριστερών και ακροαριστερών οργανώσεων με σκοπό να πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας κατά της εκδήλωσης που έχει προγραμματιστεί από τον Ηλία Κασιδιάρη.

Οι άντρες των ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών και προχώρησαν σε προσαγωγές διαδηλωτών.

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