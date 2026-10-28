28η Οκτωβρίου: Τα μηνύματα Κυριάκου Μητσοτάκη και Κωνσταντίνου Τασούλα για την εθνική επέτειο

Μήνυμα με κύριο αποδέκτη την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη, μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου.

«Η Ελλάδα είναι μία δύναμη ειρήνης, η οποία δεν εκβιάζει, αλλά ούτε εκβιάζεται και δεν απειλεί, αλλά ούτε και δέχεται απειλές», διαμήνυσε ο πρωθυπουργός, συνδέοντας την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με την ανάγκη υπεράσπισης της εθνικής κυριαρχίας.

Αναλυτικά το μήνυμα του Πρωθυπουργού

«Στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε, η 28η Οκτωβρίου μας θυμίζει πάντα ότι η ελευθερία και η ειρήνη δεν είναι ποτέ δεδομένες. Είναι αγαθά τα οποία κατακτήθηκαν με θυσίες, από μία γενιά η οποία όρθωσε το ανάστημά της απέναντι στον φασισμό, απέναντι στον ναζισμό. Και η παρακαταθήκη τους είναι για εμάς μια πυξίδα ευθύνης, μία ευθύνη την οποία υπηρετούμε με έργα και όχι με λόγια.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις υλοποιούν σήμερα το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα στην ιστορία τους και νομίζω ότι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες, και κυρίως όλες και όλοι οι Θεσσαλονικείς, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μία παρέλαση στην οποία ξεχώρισαν τα καινοτόμα συστήματα, τα οποία μας επιτρέπουν σήμερα να προβάλλουμε μια ισχυρή αποτρεπτική προβολή ισχύος απέναντι σε όσους ενδεχομένως να εποφθαλμιούν την κυριαρχία ή τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Το έχω πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνω: η Ελλάδα είναι μια δύναμη ειρήνης, η οποία δεν εκβιάζει αλλά ούτε εκβιάζεται, δεν απειλεί αλλά ούτε δέχεται απειλές. Και σήμερα αυτό που έχει ξεχωριστή σημασία να τονίσουμε είναι ότι όλα αυτά τα οπλικά συστήματα τα οποία βλέπουμε χρηματοδοτούνται από το υστέρημα του ελληνικού λαού. Χωρίς μια οικονομία ευημερούσα, χωρίς οικονομική σταθερότητα, δεν είναι δυνατόν καμία χώρα να προβάλλει ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Θέλω και πάλι να ευχηθώ σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, επ’ ευκαιρία της 28ης Οκτωβρίου, χρόνια πολλά».

Τασούλας για 28η Οκτωβρίου: Ενωμένοι και με ομοψυχία οι Έλληνες μπορούν να κάνουν και σήμερα θαύματα

Το μήνυμα ότι «ενωμένοι και με ομοψυχία οι Έλληνες μπορούν να κάνουν και σήμερα άλματα και θαύματα» και πως «η Ελλάδα έχει και πάλι όλες τις δυνατότητες όχι μόνο να αποτρέπει κάθε απειλή, αλλά, εάν χρειαστεί, και να κατατροπώνει κάθε απειλή», έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, με τη δήλωση που έκανε αμέσως μετά το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

«Σήμερα από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από όλη την Ελλάδα, τιμήσαμε με μεγαλοπρέπεια και λαμπρές παρελάσεις τον Ενόπλων Δυνάμεων και πολιτικών τμημάτων την εξαιρετική ιστορική επέτειο του “ΟΧΙ”, την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του βορειοηπειρωτικού έπους. Θυμηθήκαμε, και είμαστε υπερήφανοι για αυτό, για μία ακόμη φορά πως οι Έλληνες ενωμένοι και με ομοψυχία μπορούν να κάνουν άλματα και θαύματα», είπε ο κ. Τασούλας και συνέχισε:

«Υπερασπίσαμε, τότε, την ελευθερία μας, όταν σχεδόν όλη η Ευρώπη είχε υποκύψει στα στρατεύματα του ναζισμού. Μόνον η Αγγλία, η Σουηδία και η Ελβετία δεν είχαν καταληφθεί τότε από το Γ’ Ράιχ. Και η Ελλάδα μεγαλουργούσε. Η Ελλάδα όχι μόνο αντιστεκόταν, αλλά και νικούσε. Σήμερα, σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, η χώρα μας μπορεί με ενότητα και ομοψυχία, αναγνωρίζοντας την προσφορά εκείνων που έπεσαν τότε, μπορεί να κάνει και πάλι άλματα και θαύματα. Το διαπιστώσαμε βλέποντας τη λαμπρή παρέλαση των Ενόπλων μας Δυνάμεων. Τα νέα σύγχρονα οπλικά συστήματα, τα συστήματα τα οποία έχουν προσαρμοστεί στις τελευταίες ανάγκες της τεχνολογίας. Και βλέπουμε ότι η Ελλάδα έχει και πάλι όλες τις δυνατότητες όχι μόνο να αποτρέπει κάθε απειλή, αλλά, εάν χρειαστεί, και να κατατροπώνει κάθε απειλή. Θυμόμαστε, τιμούμε αυτή την επέτειο και είμαστε βέβαιοι ότι όπως και τότε έτσι και πάντα έτσι και τώρα η Ελλάδα, με ενότητα και ομοψυχία, μπορεί να ατενίσει τις προοπτικές της αισιόδοξα και με σιγουριά. Χρόνια πολλά».

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