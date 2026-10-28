Η Χριστίνα Κοντοβά επέστρεψε με την κόρη της στην Ουγκάντα

H Xριστίνα Κοντοβά επέστρεψε στην Ουγκάντα, τη χώρα όπου γεννήθηκε το παιδί της. Η σχεδιάστρια δημοσίευσε στιγμιότυπα από την επιστροφή τους στην Αφρική, συνοδεύοντάς τα με μερικά τρυφερά λόγια.

«Σήμερα επιστρέψαμε στο σπίτι της Έιντα. Έχουμε βρεθεί εδώ άλλες δύο φορές από τότε που ξεκίνησε η κοινή μας ιστορία, αλλά κάθε επιστροφή είναι ξεχωριστή. Μια μέρα γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και συναισθήματα. Και τελικά, πάνω απ’ όλα, αυτό που κυριάρχησε ήταν η χαρά. Η χαρά της επιστροφής, της συνάντησης, της αγάπης. Μια χαρά αληθινή, βαθιά, που δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Μόνο βλέμματα, αγκαλιές και χαμόγελα. Από εκείνες τις στιγμές που σου θυμίζουν γιατί κάποια μέρη και κάποιοι άνθρωποι αποκτούν μια τόσο ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου», έγραψε χαρακτηριστικά.

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