Νέος πόλεμος NAVTEX Ελλάδας - Τουρκίας νοτιοανατολικά της Κρήτης: Στο επίκεντρο οι έρευνες για καλώδιο οπτικών ινών

Νέος «πόλεμος» NAVTEX ξεκίνησε από χθες για τις έρευνες που διεξάγει το πλοίο KOBI RUEGG, με σημαία Μπαχαμών, για την πόντιση του καλωδίου οπτικών ινών που θα συνδέει την Ασία με την Ευρώπη μέσω της Σαουδικής Αραβίας και της Ελλάδας. Το πλοίο πραγματοποιεί ήδη έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο, νοτιοανατολικά της Κρήτης, βάσει άδειας που έχει εκδώσει η Ελλάδα. Η τακτική αυτή της Τουρκίας δημιουργεί προβληματισμό ενόψει της έκδοσης, τις αμέσως επόμενες ημέρες, NAVTEX για την επανέναρξη των ερευνών από το υπό γαλλική σημαία Abeille Marengo για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Κρήτης, καθώς αυτές αφορούν σχεδόν την ίδια περιοχή.







Οι τουρκικές Αρχές επιμένουν, επίσης, ότι το KOBI RUEGG διεξάγει έρευνες με τη συγκατάθεση της Τουρκίας, υπονοώντας ότι έχει προηγηθεί συνεννόηση με το πλοίο χωρίς να διευκρινίζεται εάν πρόκειται για απλή ενημέρωση για τις έρευνες ή αίτηση για έκδοση NAVTEX. Πάντως, το πλοίο, το οποίο είχε υποβάλει αίτηση στις ελληνικές Αρχές για τη χορήγηση άδειας ερευνών και την έκδοση NAVTEX, συνεχίζει κανονικά τις προγραμματισμένες έρευνες στην περιοχή που είχε δηλωθεί.







Χθες, οι ελληνικές Αρχές, μέσω του Σταθμού του Ηρακλείου, εξέδωσαν δύο NAVTEX, με τις οποίες ακυρωνόταν τουρκική αγγελία που αφορούσε τις έρευνες του πλοίου και, συγχρόνως, ανανεωνόταν η αγγελία για τη συνέχιση των ερευνών.







Η ελληνική NAVTEX HA61-1337/26 δήλωνε ότι η τουρκική NAVTEX, η οποία είχε εκδοθεί τις προηγούμενες ημέρες για τις έρευνες του KOBI RUEGG, είναι άκυρη και ανίσχυρη. Γίνεται ειδική αναφορά στην αίτηση για τη χορήγηση άδειας, η οποία έχει υποβληθεί και εγκριθεί από τις ελληνικές Αρχές, ενώ επισημαίνονται τα εξής:







«Μη εξουσιοδοτημένος σταθμός εξέπεμψε το μήνυμα NAVTEX FA49-1050/26, το οποίο αφορά γεωφυσικές έρευνες από το ερευνητικό πλοίο S/V KOBI RUEGG (MMSI: 311000683, IMO: 9713753), κατά μήκος γραμμών που συνδέουν τις παρακάτω συντεταγμένες.







Η συντριπτική πλειονότητα των εν λόγω συντεταγμένων και, συγκεκριμένα, οι συντεταγμένες που παρατίθενται κατωτέρω, βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), όπως αυτές καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και τον ελληνικό Νόμο 4001/2011. Οι εν λόγω γεωφυσικές έρευνες στην περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ πρέπει να διεξαχθούν σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην ελληνική άδεια υπ’ αριθ. 2461/2.10.2026.







Επιπλέον, οι προαναφερθείσες γραμμές βρίσκονται εντός της περιοχής αρμοδιότητας της ελληνικής υπηρεσίας NAVTEX, όπου ο σταθμός NAVTEX Ηρακλείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα εκπομπής μηνυμάτων NAVTEX.







Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το μήνυμα NAVTEX FA49-1050/26 είναι άκυρο και ανίσχυρο».





Κλείσιμο

Παράλληλα, εκδόθηκε και η δεύτερη ελληνική NAVTEX, η οποία επανέλαβε την αρχική αγγελία που είχε εκδώσει ο Σταθμός του Ηρακλείου προ ημερών για τις έρευνες του πλοίου, παραθέτοντας τις συντεταγμένες των ερευνών εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας:







«NAVWARN 1362/26







Ακυρώνεται η ναυτική αγγελία NAVWARN HA67-1343/26 του Ηρακλείου.







Νοτιοανατολικά της Κρήτης





Θα πραγματοποιηθούν υποθαλάσσιες έρευνες για την εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών από το πλοίο KOBI RUEGG.







Οι έρευνες θα διεξαχθούν σε περιοχές που εμπίπτουν στην ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και την υφαλοκρηπίδα, από τις 27 Οκτωβρίου 2026 έως τις 6 Νοεμβρίου 2026».







Ο Σταθμός της Αττάλειας επανήλθε σήμερα το πρωί με την NAVTEX 1067/26, υποστηρίζοντας ότι οι έρευνες του πλοίου διεξάγονται με τη «συγκατάθεση της Δημοκρατίας της Τουρκίας» εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Προς επίρρωση της θέσης αυτής, επικαλείται τη γνωστή μονομερή επιστολή που έχει καταθέσει η Τουρκία στον ΟΗΕ, με την οποία προσδιορίζει αυθαίρετα τα όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο.







Παράλληλα, αναφέρεται ότι οι δύο ελληνικές αγγελίες περιλαμβάνουν «ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς» σε περιοχές που, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Σταθμού της Αττάλειας για την έκδοση ναυτικών αγγελιών.





Η Τουρκικη NAVTEX

TURNHOS N/W: 1067/26



ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ



1. Το πλοίο S/V KOBI RUEGG, με σημαία Μπαχαμών (MMSI: 311006683, IMO: 9713753), διεξάγει γεωφυσικές έρευνες για συστήματα καλωδίων, με τη συγκατάθεση της Δημοκρατίας της Τουρκίας, εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα εξωτερικά όρια της εν λόγω υφαλοκρηπίδας έχουν γνωστοποιηθεί στα Ηνωμένα Έθνη μέσω επιστολής με ημερομηνία 18 Μαρτίου 2020 και αριθμό αναφοράς A/74/757.



2. Μη εξουσιοδοτημένος σταθμός εξέπεμψε τα μηνύματα NAVTEX με αριθμούς HA78-1361/26 και HA79-1362/26, τα οποία περιλαμβάνουν ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς στην περιοχή εξυπηρέτησης του τουρκικού NAVTEX. Ο σταθμός NAVTEX της Αττάλειας είναι αρμόδιος να εκπέμπει μηνύματα NAVTEX στην εν λόγω περιοχή.





Οι Ελληνικες NAVTEX

ZCZC HA78



27 Οκτωβρίου 2026, 12:10 UTC



ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΑ NAVWARN 1361/26



1. Ακυρώνεται η ναυτική αγγελία NAVWARN HA61-1337/26 του Ηρακλείου.



2. Μη εξουσιοδοτημένος σταθμός εξέπεμψε το μήνυμα NAVTEX FA49-1050/26, το οποίο αφορά γεωφυσικές έρευνες από το ερευνητικό πλοίο S/V KOBI RUEGG (MMSI: 311000683, IMO: 9713753), κατά μήκος γραμμών που συνδέουν τις παρακάτω συντεταγμένες.



Η συντριπτική πλειονότητα των εν λόγω συντεταγμένων και, συγκεκριμένα, οι συντεταγμένες που παρατίθενται κατωτέρω, βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), όπως αυτές καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και τον ελληνικό Νόμο 4001/2011.



….3. Οι εν λόγω γεωφυσικές έρευνες στην περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ πρέπει να διεξαχθούν σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην ελληνική άδεια υπ’ αριθ. 2461/2.10.2026.



3. Επιπλέον, οι προαναφερθείσες γραμμές βρίσκονται εντός της περιοχής αρμοδιότητας της ελληνικής υπηρεσίας NAVTEX, όπου ο σταθμός NAVTEX Ηρακλείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα εκπομπής μηνυμάτων NAVTEX.



4. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το μήνυμα NAVTEX FA49-1050/26 είναι άκυρο και ανίσχυρο.







ZCZC HA79



27 Οκτωβρίου 2026, 12:15 UTC



ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΑ NAVWARN 1362/26



1. Ακυρώνεται η ναυτική αγγελία NAVWARN HA67-1343/26 του Ηρακλείου.



2. Νοτιοανατολικά της Κρήτης



Θα πραγματοποιηθούν υποθαλάσσιες έρευνες για την εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών από το πλοίο KOBI RUEGG.



Οι έρευνες θα διεξαχθούν σε περιοχές που εμπίπτουν στην ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και την υφαλοκρηπίδα, από τις 27 Οκτωβρίου 2026 έως τις 6 Νοεμβρίου 2026.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Με συγκίνηση και χειροκροτήματα η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου (εικόνες)

Ηράκλειο: Απανωτά περιστατικά βίας προκαλούν ανησυχία στις γειτονιές