Ισραήλ: Έκκληση Χέρτζογκ για αποφυγή νέων εκλογών

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ προέτρεψε σήμερα τα πολιτικά κόμματα να «κάνουν ό,τι είναι δυνατόν» για τη συγκρότηση ενός κυβερνητικού συνασπισμού και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο νέων εκλογών, παρά το γεγονός ότι, την επομένη των βουλευτικών εκλογών, δεν διαφαίνεται σαφής κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν (…) για να αποφύγουμε το ενδεχόμενο νέας προσφυγής στις κάλπες», κάτι που θα ήταν αναπόφευκτο στην περίπτωση αποτυχίας σχηματισμού ενός κυβερνητικού συνασπισμού, δήλωσε σε μια ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Χέρτζογκ, ο οποίος θα ορίσει τις προσεχείς ημέρες έναν υποψήφιο, στον οποίο θα αναθέσει την προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης.

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