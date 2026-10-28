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Κρίνο και αγκάθι: Η Λευκή δεν υποχωρεί και ο εισαγγελέας πλησιάζει επικίνδυνα

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clock 19:00 | 28/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τι θα δούμε απόψε στη σειρά Κρίνο και Αγκάθι;

Ο Γεροδήμος αφήνει ελεύθερους τον Μάρκο και τη Λευκή, προειδοποιώντας τους πως η υπόθεση δεν έχει κλείσει οριστικά και πως ένα νέο λάθος μπορεί να τους καταστρέψει.

Ο Μάρκος θέλει να φύγουν από την Πλατανιά, όμως η Λευκή αρνείται να εγκαταλείψει το χρέος της απέναντι στον Ηλία και τον πιέζει να της αποκαλύψει τι κρύβει η οικογένειά του.

Την ίδια ώρα, ο Παναγής μαθαίνει πως ο εισαγγελέας πρωτοδικών Τριπόλεως ψάχνει ξανά την υπόθεση του Ηλία και τρέμει για την πιθανή αποκάλυψη της αλήθειας, ενώ ο Μήτρος παραμένει αμετανόητος και η Λεμονιά βυθίζεται στην οργή.

Στο χωριό, οι Δρογουταίοι συγκρούονται μεταξύ τους για την επιστροφή της Λευκής ως γυναίκας του Μάρκου, ενώ ο Σκλίβας την κατηγορεί πως πρόδωσε τον αδελφό της και τον κοινό αγώνα τους ενάντια στους Αρβανιταίους. Κι ενώ ο Παναγής αφήνει να του ξεφύγει στη Μαριγώ πως ο Ηλίας δεν πέθανε όπως όλοι πιστεύουν, ο Στέλιος εμφανίζεται στην εκκλησία κρατώντας στα χέρια το μεγάλο του μυστικό…

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