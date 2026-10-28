Κομισιόν: Προβληματισμός για καύσιμα και ενέργεια

Στο ντίζελ και στα αεροπορικά καύσιμα, που είναι απαραίτητα για τις μεταφορές αλλά και για τον εφοδιασμό των ενόπλων δυνάμεων, αναφέρθηκαν οι Επίτροποι Ενέργειας και Άμυνας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, με βασικό θέμα την ενημέρωση για τον διάλογο υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, επανέλαβε ότι "ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος", τονίζοντας ότι υπάρχουν μέτρα στο τραπέζι της Κομισιόν. "Αναμένουμε ότι η παγκόσμια αγορά ντίζελ θα παραμείνει σε συνθήκες στενής προσφοράς έως και το 2027, γεγονός που θα διατηρήσει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα".

"Εάν μπορούμε να εξετάσουμε ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις που ενδεχομένως θα μπορούσαν να χαλαρώσουν προσωρινά και στοχευμένα, δεν είμαι αντίθετος σε αυτό. Πρέπει, όμως, να διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα αυτά θα έχουν πράγματι αποτέλεσμα και δεν θα δημιουργήσουν άλλα προβλήματα".

Παράλληλα, αναφερόμενος στην αντιμετώπιση των υψηλών τιμών και στον διάλογο με τα διυλιστήρια για την αύξηση της παραγωγής, τον οποίο χαρακτήρισε "εποικοδομητικό", επεσήμανε ότι "ο κλάδος έχει υποβάλει ορισμένες προτάσεις, τις οποίες πρέπει να αξιολογήσουμε, καθώς στόχος μας είναι να μειώσουμε τις τιμές των καυσίμων".

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος 'Αμυνας και Διαστήματος, 'Αντριους Κουμπίλιους, από την πλευρά του, αναφέρθηκε σε μια μακροπρόθεσμη, αλλά κρίσιμη πτυχή του διαλόγου της Επιτροπής με τα διυλιστήρια, η οποία σχετίζεται με τον εφοδιασμό των ενόπλων δυνάμεων με καύσιμα, αλλά και με την προετοιμασία της Ευρώπης για έναν πόλεμο, για τον οποίο, όπως τόνισε, "πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι".

"Ο επαρκής εφοδιασμός των ενόπλων δυνάμεών μας με καύσιμα είναι καθοριστικής σημασίας για την αμυντική μας ετοιμότητα. Επομένως, είναι και πάλι προφανές ότι η άμυνα χωρίς καύσιμα είναι αδύνατη. Πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς ως προς την ανάγκη να λαμβάνουμε υπόψη τις στρατιωτικές απαιτήσεις σε καύσιμα, με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Πρέπει να γνωρίζουμε ποιες είναι οι ανάγκες σε καιρό ειρήνης, αλλά και ποιες θα είναι οι ανάγκες σε περίπτωση πολεμικής κρίσης. Επομένως, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι".

Ο ίδιος επανέλαβε, όπως είπε, το ρωμαϊκό ρητό ότι "πρέπει να προετοιμαζόμαστε για τον πόλεμο, προκειμένου να διατηρούμε την ειρήνη. Αυτή είναι και η βασική λογική της δουλειάς μας εδώ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή".

Ο κ. Κουμπίλιους εξήγησε γιατί θα πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός για την περίπτωση στρατιωτικής κρίσης, τονίζοντας πως η Κομισιόν βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το ΝΑΤΟ. "Σε καιρό ειρήνης, οι στρατιωτικές ανάγκες αντιπροσωπεύουν σχετικά μικρό ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, το ποσοστό αυτό ανέρχεται περίπου στο 8%. Σε περίπτωση κρίσης, όμως, οι ανάγκες αυτές θα μπορούσαν να αυξηθούν πολύ σημαντικά. Γι' αυτόν τον λόγο, από τη μία πλευρά, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι σε καιρό ειρήνης υπάρχει επαρκής ποσότητα αεροπορικών καυσίμων. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που θα μας εγγυάται ότι, σε περίπτωση πολεμικής κρίσης, θα μπορούμε να αυξήσουμε πολύ γρήγορα την παραγωγή και να διαθέτουμε επαρκή αποθέματα για μια τέτοια κατάσταση έκτακτης ανάγκης".

Τέλος, αναφερόμενος στη σύνδεση του ενεργειακού ζητήματος με την αμυντική ετοιμότητα, ο ίδιος παρουσίασε τέσσερα βασικά σημεία. Πρώτον, την επαρκή παραγωγική δυναμικότητα καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων. Δεύτερον, τη διατήρηση επαρκούς δυναμικότητας διύλισης. Τρίτον, πέρα από τη δυνατότητα παραγωγής επαρκών ποσοτήτων διαφορετικών καυσίμων για στρατιωτικές ανάγκες, τη διασφάλιση της πρόσβασης σε αυτά σε περίπτωση κρίσης. Τέταρτον, την ανθεκτικότητα και την προστασία των κρίσιμων υποδομών καυσίμων.

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