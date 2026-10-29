Το σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ για τους μη προσβάσιμους μετρητές ρεύματος

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Αυξημένους ελέγχους και διακοπές τροφοδοσίας προβλέπει η πρόταση του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος που κρίνονται μη προσβάσιμες.

Σύμφωνα με σχετική εισήγηση του διαχειριστή, τα εν λόγω ρολόγια υπολογίζονται σε πλήθος στο 1% του συνόλου, δηλαδή περίπου 75.000 πανελλαδικά. Ως μη προσβάσιμοι θεωρούνται οι μετρητές όπου ο ΔΕΔΔΗΕ αδυνατεί να πραγματοποιήσει καταμέτρηση για διάφορους λόγους.

Στην εισήγηση τονίζεται ότι το φαινόμενο έχει κόστος τόσο για το δίκτυο, όσο και για τους καταναλωτές, ενώ εγείρονται και εύλογα ζητήματα ασφαλείας.

Με βάση τα παραπάνω, ο ΔΕΔΔΗΕ θα χαρακτηρίζει κάποια παροχή ως “χρονίως ακαταμέτρηση” όταν για πάνω από ένα έτος και δύο διαδοχικές απόπειρες δεν έχει καταστεί εφικτή η συλλογή πραγματικής ένδειξης με υπαιτιότητα του χρήστη.

Ακολούθως ο ΔΕΔΔΗΕ θα βασίζεται στα ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης για την έκδοση λογαριασμών. Μια αντίστοιχη φόρμουλα θα ισχύει για τον υπολογισμό των ρυθμιζόμενων χρεώσεων.

Επίσης, σημασία έχει ότι αν γίνει αλλαγή προμηθευτή, αυτό δεν είναι αρκετό για να αρθεί ο χαρακτηρισμός της χρονίως ακαταμέτρησης παροχής.

Να προσθέσουμε ότι πρόσφατα ο ΔΕΔΔΗΕ εφήρμοσε πιλοτικούς ελέγχους σε περιοχές της Αττικής, συγκεκριμένα την Ελευσίνα και το Περιστέρι. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 366 διακοπές ηλεκτροδότησης.

Ως επόμενο βήμα ο διαχειριστής θα επεκτείνει το μέτρο σε 10.000 μετρητές επίσης στην Αττική και σε περιοχές όπως η Καλλιθέα, ο Πειραιάς, τα Μεσόγειο και η Κηφισιά.

Πηγή: newsit.gr

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