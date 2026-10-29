Μόσχα: Μαζική ουκρανική επίθεση με πάνω από 600 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας

Ο δήμαρχος στη Μόσχα Σεργκέι Σαμπιάνιν ανακοίνωσε σήμερα ότι πάνω από 600 ουκρανικά drones εξαπολύθηκαν από χθες Τετάρτη το βράδυ ως σήμερα το πρωί προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της ρωσικής πρωτεύουσας.

«Από την 28η Οκτωβρίου στις 20:30 ως την 29η Οκτωβρίου στις 07:00, 613 drones κατευθύνθηκαν προς την περιφέρεια της Μόσχας. Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας του υπουργείου Άμυνας σε μεγάλη απόσταση» από τη ρωσική πρωτεύουσα, ενώ 231 καθώς πλησίαζαν τη Μόσχα, ανέφερε ο κ. Σαμπιάνιν μέσω Telegram.

‼️ 613 drones were reportedly heading toward the Moscow region from the evening of October 28 through the morning of October 29, according to Moscow Mayor Sergei Sobyanin. The overnight attacks did not pass without consequences. A strike was reported in the Luhansk region (photo1). Smoke was also reported in Sterlitamak, Bashkortostan, where local residents reported hearing explosions. Ukrainian sources claim that the target may have been a facility belonging to JSC Bashkir Soda Company (photo2). — Military Summary (@MilitarySummary) October 29, 2026

Η Μόσχα φιλοξενεί από χθες Τετάρτη την τρίτη σύνοδο Ρωσίας-Αφρικής, στην οποία έχουν προσκληθεί αντιπροσωπείες από 48 χώρες, εκ των οποίων 22 έχουν επικεφαλής αρχηγούς κρατών, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Επιθέσεις πριν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων



Οι επιθέσεις αυτές καταγράφονται καθώς η Μόσχα και το Κίεβο ετοιμάζονται να ξαναρχίσουν τον Νοέμβριο ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με μεσολάβηση των ΗΠΑ, τεσσεράμισι και πλέον χρόνια αφότου ξέσπασε ο πόλεμος με τη ρωσική εισβολή στην ουκρανική επικράτεια.

Τους τελευταίους μήνες, οι δυο εμπόλεμες χώρες έχουν πολλαπλασιάσει τα πλήγματά τους, με drones και άλλα οπλικά συστήματα, προκαλώντας απώλειες στις τάξεις των αμάχων, αναφέρει το ΑΠΕ.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας είχαν εξαπολύσει κάπου 1.600 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της περιφέρειας της Μόσχας, είχαν προχωρήσει στη μεγαλύτερη επίθεση του είδους μέσα σε μια ημέρα αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, σύμφωνα με τον κ. Σαμπιάνιν.

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