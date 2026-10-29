Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων: Χρηματοδότηση για τα κατεδαφιστέα κτίσματα

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Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των κατεδαφίσεων σεισμόπληκτων κτιρίων στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων, τα οποία είχαν χαρακτηριστεί κατεδαφιστέα.

Σύμφωνα με ενημέρωση του πολιτικού γραφείου του βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έδωσε το «πράσινο φως» για την απαραίτητη χρηματοδότηση, ώστε να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατεδάφισης.

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