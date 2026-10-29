O Φασούλας καταγγέλλει: Παίρνουν τηλέφωνο διαιτητές και τους λένε «ο Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 ημέρες»

Σκληρή γλώσσα κατά του νέου προέδρου της ΕΟΚ, Αγγελου Παπανικολάου, χρησιμοποίησε ο Παναγιώτης Φασούλας, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο άλλοτε διεθνής παίκτης, που υπήρξε υποψήφιος πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. της ομοσπονδίας, ανέφερε ότι «διανύουμε μια σκοτεινή εποχή για το μπάσκετ», ενώ πρόσθεσε, αναφερόμενος σε προηγούμενη εμφάνιση του κ. Παπανικολάου στην δημόσια τηλεόραση, ότι «με πληροφόρησαν ότι ένας λεγόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδίας βγήκε στην ΕΡΤ και μιλούσε περί τοξικότητας και ενότητας στο μπάσκετ. Βλέπω το αφήγημα δεν έχει αλλάξει από το αφεντικό του».

«Θέλω να επισημάνω στον υπουργό Αθλητισμού ότι η νέα διοίκηση ξεκινάει με ένα καταφανές ψεύδος, ότι η Εθνική Ομάδα δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει τις υποχρεώσεις της αν προχωρήσει η διοίκηση πρωτοδικείου», δήλωσε ακόμη η "αράχνη", επισημαίνοντας ότι μία διοίκηση πρωτοδικείου αναλαμβάνει όλες τις διαχειριστικές δαπάνες και έπειτα διερωτήθηκε αν ο κ. Παπανικολάου εγκαλεί τον ίδιο ότι δεν έχει σχέση με τον χώρο. «Ήμουν σαφής γιατί αποχώρησα από το Δ.Σ. και ήταν επειδή δεν μπορούσα να συμμετέχω σε ένα τσίρκο», συμπλήρωσε.

Ο Παναγιώτης Φασούλας χαρακτήρισε τη νυν διοίκηση της ΕΟΚ «συνέχεια του καθεστώτος Λιόλιου», ενώ αποκάλυψε ότι «παίρνουν τηλέφωνο διαιτητές και τους λένε ότι ο κ. Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες, η κανονικότητα θα συνεχιστεί».

Οσον αφορά το αν προτίθεται να διεκδικήσει την προεδρία της ομοσπονδίας στις αρχαιρεσίες της 20ης Δεκεμβρίου, ο Φασούλας άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. «Οι αθλητές θέλουν να παίξουν μπάσκετ, δεν έχουν άγχος ποιος θα είναι στην ομοσπονδία», κατέληξε.