Μενεγάκης για ΒΟΑΚ: Αναγκαία η αναβάθμιση της παλιάς εθνικής οδού και η ολοκλήρωση των κόμβων

Στην παράδοση σε κυκλοφορία των πρώτων 10 χιλιομέτρων του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, παρευρέθηκε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης.



Στην επίσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστος Δήμας, ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Γιώργος Κώτσηρας, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών κ. Δημήτρης Αναγνώπουλος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Γιάννης Ανδρουλάκης και ο αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Αντώνης Μαυρής. Παρόντες ήταν επίσης οι βουλευτές της Ν.Δ. κ.κ. Μάξιμος Σενετάκης και Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας ΑΚΤΩΡ και των εμπλεκόμενων φορέων.



Από τα 10 χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητοδρόμου, τα 6 παραδίδονται χωρίς κυκλοφοριακούς περιορισμούς, ενώ στα υπόλοιπα 4 θα ισχύουν προσωρινοί κυκλοφοριακοί περιορισμοί έως την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών.



Μετά την παράδοση του οδικού τμήματος ακολούθησε σύσκεψη στα γραφεία της αναδόχου εταιρείας ΑΚΤΩΡ, παρουσία, μεταξύ άλλων, και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και εκπροσώπων των αρμόδιων φορέων, κατά την οποία συζητήθηκαν η πορεία υλοποίησης του έργου και ζητήματα που αφορούν την ολοκλήρωσή του.



Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου έθεσε την ανάγκη αναβάθμισης της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου – Νεάπολης, καθώς και την υλοποίηση των αναγκαίων συμπληρωματικών έργων στους κόμβους του νέου ΒΟΑΚ, με ιδιαίτερη αναφορά στο αίτημα για τη δημιουργία ολοκληρωμένου κόμβου Λακωνίων. Παράλληλα, έθεσε την ανάγκη της αξιοποίησης των κονδυλίων που είχαν προβλεφθεί ως προαίρεση για την υλοποίηση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, για το οποίο υπήρξε θετική ανταπόκριση από την πλευρά του Υπουργείου.



Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης αναφέρει:



«Η παράδοση του πρώτου τμήματος του νέου ΒΟΑΚ αποτελεί μια θετική εξέλιξη για την περιοχή μας. Παρότι θα επιθυμούσαμε ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου, αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες και διαπιστώνουμε την ουσιαστική προσπάθεια που καταβάλλεται από το αρμόδιο Υπουργείο.



Παραμένει, ωστόσο, αναγκαία η διευθέτηση των εκκρεμοτήτων που αφορούν τους κόμβους, η αναβάθμιση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου-Νεάπολης και τα συμπληρωματικά έργα. Η θετική ανταπόκριση στα ζητήματα που θέσαμε αποτελεί ένα ενθαρρυντικό βήμα. Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο και τους αρμόδιους φορείς και να παρακολουθούμε την εξέλιξη των παρεμβάσεων, με στόχο την ολοκλήρωση ενός σύγχρονου και ασφαλούς οδικού άξονα που θα εξυπηρετεί ουσιαστικά τις ανάγκες της περιοχής μας».

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