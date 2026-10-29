Κόντρα Άδωνι - Πολάκη: «Σταμάτα τη συκοφαντία» - «Ανέκδοτο να με λες αμόρφωτο εσύ»

Διαξιφισμοί" Άδωνι Γεωργιάδη - Παύλου Πολάκη, με αφορμή την πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα της Ευεξίας, σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για τη σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων".

«Η Ευεξία αποτελεί τμήμα της ιατρικής επιστήμης, παγκοσμίως, και η Ελλάδα δεν πρέπει να στερηθεί αυτές τις υπηρεσίες γιατί δεν τις καταλαβαίνει ο Πολάκης», είπε ο υπουργός Υγείας απαντώντας στην κριτική του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσωπό του, ότι πήγε, ξάπλωσε και διαφήμιζε κέντρο ευεξίας στη Γλυφάδα και ότι είναι ντροπή να λέει ότι, μετά το θάνατο του Μαζωνάκη, θα ξαναπάει σε αυτή την κλινική, όπου συγκεκριμένος γιατρός διαφήμιζε ότι κάνουν πλασμαφαίρεση.

Η συγκεκριμένη κλινική δεν έκανε ποτέ πλασμαφαίρεση, έχει βγάλει ανακοίνωση και έχει ελεγχθεί τόνισε ο κ. Γεωργιάδης κάνοντας λόγο για «συκοφαντίες Πολάκη». Ο γιατρός που ανέφερε ο κ. Πολάκης, μίλαγε για άλλη κλινική σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης: «Σταμάτα τη συκοφαντία επιτέλους. Πας και συκοφαντείς όποιον μιλάει μπροστά σου. [. . .] εσύ με τα "διπλά βιβλία"».

Αναφερόμενος στην "Ευεξία" ως τμήμα της παγκόσμιας ιατρικής επιστήμης, σημείωσε ότι γνωρίζει ανάπτυξη σε πόλεις όπως το Αμπού Ντάμπι, το οποίο και επισκέφθηκε. «Δεν μπορεί η Ελλάδα να στερηθεί τις υπηρεσίες αυτής της Ιατρικής γιατί δεν τις καταλαβαίνει ο κ. Πολάκης». Ως προς τους κανόνες για το πώς πρέπει να λειτουργήσει στην Ελλάδα, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι συστήσαμε Προπαρασκευαστική Επιτροπή με καθηγητές του Harvard, του ΕΚΠΑ και άλλους, οι οποίοι διδάσκουν την Ευεξία ως ιατρική πράξη και που θα μας καθορίσουν τους τρόπους που αυτό θα γίνει σωστά. «Δεν θα κάνει ο κάθε βάρβαρος, αγράμματος, και άσχετος πολιτική στην Ελλάδα» υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης.

Παρεμβαίνοντας, ο κ. Πολάκης είπε ότι τα πτυχία μας δεν συγκρίνονται. «Το να με λες εσύ αμόρφωτο εμένα είναι ανέκδοτο από τα Lidl» ανέφερε και επανέλαβε ότι «η ιστορία της ιατρικής της Ευεξίας και της ιατρικής της Μακροζωίας είναι μια τεράστια απάτη, την οποία την υλοποιούν αμόρφωτοι, αγράμματοι σαρλατάνοι και κομπογιαννίτες, οι οποίοι το παίζουν επιστήμονες, και οι οποίοι έχουν τόση σχέση με την επιστήμη όσοι μπορεί να έχεις εσύ με την αστροφυσική». «Δεν θα χάσει η Βενετιά βελόνι» εάν δεν την αναπτύξουμε, είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

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