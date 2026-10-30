Γιουβαρλάκια με πλιγούρι: Η παραλλαγή που θα λατρέψετε!

Αν θέλετε να ανανεώσετε τα κλασικά και αγαπημένα γιουβαρλάκια, υπάρχει ένας απλός τρόπος: να αντικαταστήσετε το παραδοσιακό ρύζι με πλιγούρι. Η ιδιαίτερη υφή του δένει άψογα με τον κιμά, ενώ σε συνδυασμό με το πλούσιο αυγολέμονο δημιουργεί ένα απόλυταcomfort food, ιδανικό για το οικογενειακό τραπέζι.



Το μυστικό για τέλεια, αφράτα γιουβαρλάκια κρύβεται στο απαλό ζύμωμα και στο προσεκτικό σιγοβράσιμο. Δοκιμάστε αυτή την εναλλακτική εκδοχή και δώστε μια νέα πινελιά σε ένα πιάτο που συνδέεται άρρηκτα με τις κρύες μέρες του χειμώνα.

Γιουβαρλάκια με Πλιγούρι & Βελούδινο Αυγολέμονο

Υλικά

Για τη βάση:



• 500 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος



• 100 γρ. πλιγούρι (ψιλό)



• 1 μικρό κρεμμύδι, περασμένο στον τρίφτη



• 2 κ.σ. ελαιόλαδο



• 2 κ.σ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος



• 1 κ.σ. άνηθος (αν σας αρέσει)



• Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι



• 1,5 λίτρο νερό ή έτοιμος ζωμός λαχανικών (ελαφρώς αλατισμένος)



Για το δέσιμο (Αυγολέμονο):



• 1 αυγό



• Χυμός από 1 ζουμερό λεμόνι



• 1 κ.σ. κορν φλάουρ (για πιο πηχτό αποτέλεσμα)

Βήμα-Βήμα η Εκτέλεση

1. Προετοιμασία για το πλιγούρι: Ανάλογα με τις οδηγίες της συσκευασίας, ίσως χρειαστεί να μουλιάσετε το ψιλό πλιγούρι για λίγα λεπτά σε νερό και μετά να το στραγγίξετε πολύ καλά.



2. Το μείγμα του κιμά: Σε ένα ευρύχωρο μπολ ενώνουμε τον κιμά, το πλιγούρι, το κρεμμύδι, το λάδι, τα μυρωδικά και το αλατοπίπερο. Ανακατεύουμε απαλά με τα χέρια μας. Αποφεύγουμε το έντονο και πολύωρο ζύμωμα για να μην σφίξουν τα γιουβαρλάκια.



3. Το πλάσιμο: Βρέχουμε ελαφρώς τις παλάμες μας και σχηματίζουμε ομοιόμορφα, μικρά μπαλάκια, ώστε να μαγειρευτούν στον ίδιο χρόνο.



4. Το μαγείρεμα: Ζεσταίνουμε τον ζωμό ή το νερό σε μια κατσαρόλα. Μόλις πάρει βράση, χαμηλώνουμε την ένταση και ρίχνουμε προσεκτικά ένα-ένα τα γιουβαρλάκια. Σιγοβράζουμε σε χαμηλή φωτιά για 35 με 45 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει καλά το πλιγούρι και ο κιμάς.



5. Το αυγολέμονο: Χτυπάμε το αυγό με τον χυμό λεμονιού σε ένα βαθύ μπολ. Αν χρησιμοποιήσουμε κορν φλάουρ, το διαλύουμε πρώτα σε ελάχιστο κρύο νερό και το προσθέτουμε στο μείγμα. Παίρνουμε με μια κουτάλα ζεστό ζωμό από το φαγητό και τον ρίχνουμε σιγά-σιγά στο αυγό, ανακατεύοντας γρήγορα και συνεχώς για να μην «κόψει».



6. Το τελείωμα: Σβήνουμε τη φωτιά, αποσύρουμε την κατσαρόλα και αδειάζουμε μέσα το αυγολέμονο. Ανακινούμε κυκλικά την κατσαρόλα από τα χερούλια για να πάει η σάλτσα παντού. Δεν ξαναβράζουμε το φαγητό σε δυνατή φωτιά.

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Μικρά Μυστικά για Σίγουρη Επιτυχία

• Προτιμήστε αποκλειστικά ψιλό πλιγούρι, καθώς μαγειρεύεται γρήγορα και ενσωματώνεται τέλεια με τον κιμά.



• Το ήπιο σιγοβράσιμο είναι χρυσός κανόνας· αν το φαγητό κοχλάζει έντονα, τα γιουβαρλάκια θα διαλυθούν.



• Πριν σερβίρετε, κάντε μια δοκιμή για να βεβαιωθείτε ότι το πλιγούρι έχει μελώσει και έχει χάσει τη σκληρότητά του.

Προτάσεις Σερβιρίσματος

Επειδή το πλιγούρι κάνει το πιάτο αρκετά χορταστικό, δεν χρειάζεται βαριά συνοδευτικά. Μια δροσερή πράσινη σαλάτα εποχής ή μερικά απλά βραστά λαχανικά με λαδολέμονο είναι η ιδανική συντροφιά για αυτό το πιάτο.

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