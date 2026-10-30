Αργυρός: «Μου κοστίζει όταν είμαι στο εξωτερικό και με παίρνει τηλέφωνο η Αλεξάνδρα»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μίλησε στην εκπομπή Happy Day και αναφέρθηκε στη σύζυγό του αλλά και την οικογένειά του, εξηγώντας πόσο δύσκολο είναι να συνδυάζει τις απαιτήσεις της καριέρας του με τον ρόλο του πατέρα.

«είναι το πιο όμορφο συναίσθημα στον κόσμο. Νιώθω πάρα πολύ τυχερός, δεν τα καταφέρνω όμως πάντα, όπως ήθελα. Η Αλεξάνδρα κρατάει πολλά όσο λείπω. Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι εγώ τραγουδάω, προσπαθώ να αφιερώνω χρόνο. Είμαστε μια οικογένεια που αγαπιόμαστε και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον».

«Είναι πολύ δύσκολο γιατί και εμένα πολλές φορές μου κοστίζει, όταν βρίσκομαι στο εξωτερικό και με παίρνει τηλέφωνο η Αλεξάνδρα, έρχεται μερικές φορές μαζί η οικογένεια μαζί, αλλά επειδή είναι πολύ μωρά τα παιδιά δεν είναι εύκολο να ακολουθούν σε μακρινούς προορισμούς. Οι στιγμές φεύγουν και όλο αυτό το πράγμα είναι λίγο δύσκολο», είπε χαρακτηριστικά.

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