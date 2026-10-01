Κρήτη: Χειροπέδες σε δυο νεαρούς για διακίνηση ναρκωτικών (εικόνα)

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Δύο νεαροί, ηλικίας 23 και 24 ετών, συνελήφθησαν σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας.

Οι συλλήψεις έγιναν χθες, από αστυνομικούς του ΤΑΕ Λασιθίου, στο πλαίσιο ελέγχων για την κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Μετά τον έλεγχο των δύο ανδρών ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 24χρονου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 11 αυτοσχέδιες συσκευασίες με συνολικά 13,6 γραμμάρια κοκαΐνης, 54,9 γραμμάρια κάνναβης, τρίφτης κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας.

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Παράλληλα, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν δύο κινητά τηλέφωνα και 1.245 ευρώ σε μετρητά. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

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