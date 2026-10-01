Τελεσίγραφο ΗΠΑ σε Γαλλία και Γερμανία: «Απελευθερώστε αποθέματα ντίζελ ή απαγορεύουμε τις εξαγωγές»

Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με επίκεντρο τη διαχείριση της διεθνούς ενεργειακής κρίσης και την επάρκεια καυσίμων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, η αμερικανική κυβέρνηση ζητά από την ΕΕ να διαθέσει μέσα στους επόμενους έξι μήνες περίπου 120 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματά της. Η πίεση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επικεντρώνεται κυρίως στη Γαλλία και τη Γερμανία.

Οι ΗΠΑ φέρονται παράλληλα να εξετάζουν αυστηρότερα μέτρα σε περίπτωση που το αίτημα δεν γίνει αποδεκτό. Μία από τις πηγές δήλωσε στο Reuters ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε απαγόρευση εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ προς την Ευρώπη.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικές πιέσεις στην ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα, σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή αγορά βρίσκεται ήδη υπό έντονη πίεση.

Διαβάστε επίσης

Το θρίλερ με την πτήση της Flydubai: «Απέτρεψαν μια νέα 11η Σεπτεμβρίου», λέει ο Νετανιάχου

Ίδρυσε «μαϊμού» κρατική εταιρεία, συστεγαζόταν σε δημόσια υπηρεσία και εξασφάλιζε κρατικό χρήμα