Ηράκλειο - σχολεία: Πάνω από 300 κενά παρά τη β' φάση προσλήψεων – «Αγκάθι» η Παράλληλη Στήριξη

Με σημαντικά κενά σε εκπαιδευτικούς εξακολουθούν να λειτουργούν σχολεία σε όλη τη χώρα, παρά τη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Σε πανελλαδικό επίπεδο, τα καταγεγραμμένα κενά σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανέρχονταν περίπου στις 15.000, ενώ στη δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκαν λίγο περισσότερες από 6.600 προσλήψεις.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στην Κρήτη, με το Ηράκλειο να εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζουν εκπαιδευτικοί και αιρετοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πριν από τη δεύτερη φάση είχαν καταγραφεί περισσότερα από 550 κενά στην Π.Ε. Ηρακλείου, ενώ μετά τις νέες προσλήψεις καλύφθηκαν περίπου 250 θέσεις.

Παρά τις προσλήψεις, κενά εξακολουθούν να υπάρχουν σε συγκεκριμένες ειδικότητες, ενώ σημαντικές ελλείψεις καταγράφονται σε δασκάλους και νηπιαγωγούς. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα κενά στη Γενική Αγωγή καλύφθηκε περίπου το 32% των αναγκών, από τις 127 κενές θέσεις καλύφθηκαν οι 41 και το 18% των αναγκών σε Ειδική Αγωγή, καθώς από τα 142 κενά καλύφθηκαν μόνο 26.

Ιδιαίτερα προβληματική παραμένει η κατάσταση στην Παράλληλη Στήριξη. Από περίπου 150 κενά που είχαν καταγραφεί, καλύφθηκαν μόλις 40, με αποτέλεσμα να παραμένουν περισσότερες από 100 θέσεις ακάλυπτες. Η εικόνα αυτή δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στη λειτουργία των σχολείων και στην υποστήριξη των μαθητών που χρειάζονται παράλληλη στήριξη.

Η ραγδαία μείωση της κάλυψης των οργανικών και λειτουργικών κενών στα σχολεία δημιουργεί άμεσο αντίκτυπο στο επίπεδο μάθησης των μαθητών και οδηγεί την εκπαιδευτική διαδικασία σε δραματική υποβάθμιση. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά το ποσοστό κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών περιορίστηκε στο 25%, σημειώνοντας κατακόρυφη πτώση σε σχέση με την περσινή περίοδο, οπότε και είχε καλυφθεί το 45% των θέσεων.

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