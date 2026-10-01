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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Έκτακτη συνεδρίαση Πολιτικής Προστασίας - Σύσταση Συριγωνάκη για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων

Έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
clock 13:27 | 01/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την τρέχουσα κατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και τον σχεδιασμό για τα επόμενα κρίσιμα 24ωρα εξέτασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) σε σημερινή έκτακτη συνεδρίασή του. Η σύγκληση του οργάνου, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ακολούθησε την προειδοποίηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την εξέλιξη έντονων καιρικών φαινομένων, τα οποία αναμένεται να διαρκέ-σουν έως και την Κυριακή.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης υπογράμμισε τη δυναμική του φαινο-μένου, τονίζοντας πως σε συγκεκριμένες περιοχές έχουν ήδη καταγραφεί μεγάλα ύψη βροχής.

Απευθύνοντας σαφές μήνυμα προς τους πολίτες, ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε: «Το φαινό-μενο είναι δυναμικό και εξελίσσεται. Προτείνουμε στους συμπολίτες μας να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Όλοι οι φορείς βρισκόμαστε σε συνεργασία, γιατί απώτερος σκοπός και στόχος πρώτα και πάνω απ' όλα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Αναφορικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, ο Νίκος Συριγωνάκης διευκρίνισε ότι η ανομοιογένεια του φαινομένου δεν επιτρέπει τη λήψη οριζόντιας απόφασης για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας, καθώς περιοχές της νότιας Κρήτης, όπως οι Δήμοι Φαιστού και Γόρτυνας, δεν πλήττονται από βροχοπτώσεις. Η διαχείριση γίνεται σε άμεση και συνεχή επικοινωνία με τους Δημάρχους, οι οποίοι αξιολογούν τα τοπικά δεδομένα και προχωρούν στη στοχευμένη αναστολή λειτουργίας σχολείων σε συγκεκριμένες περιοχές, ανάλογα με την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

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