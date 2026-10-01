Κυριάκος Πιερρακάκης: «Εντός Οκτωβρίου το νομοσχέδιο για τους Servicers και τις 120 δόσεις»

Έως το τέλος του τρέχοντος μήνα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νέο πλαίσιο για τους servicers, με τον νόμο να εφαρμόζεται αμέσως. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης το πρωί στην ΕΡΤnews, προσθέτοντας ότι για το θέμα της θέσπισης των 120 δόσεων «θα θέλαμε να ψηφιστεί ο νόμος για τις 120 δόσεις μέσα στον Οκτώβριο».

Ειδικά για τις αλλαγές που προωθούνται για τους servicers, ο υπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για μια παρέμβαση που είχε προαναγγελθεί, αλλά απαιτούσε σημαντική τεχνική προετοιμασία. «Είχαμε ανακοινώσει από καιρό ότι θα το κάνουμε. Είναι μια τεχνικά δύσκολη διαδικασία. Έπρεπε να αλλάξει, διαβάσαμε το πεδίο, συζητήσαμε με κόσμο», σημείωσε, εξηγώντας ότι στόχος είναι να προστεθεί ένα ακόμη εργαλείο στη διάθεση των πολιτών. «Ήρθαμε να προσθέσουμε ένα ακόμη εργαλείο, που είναι σε συνάρτηση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος», δήλωσε, αναφερόμενος στις οικονομικές πιέσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. «Η δουλειά του κράτους δεν είναι να κουνάει το δάχτυλο αλλά να του δίνει το χέρι», επανέλαβε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης.

Σημειώνεται ότι, οι έλεγχοι στους servicers θα πραγματοποιούνται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, την Τράπεζα της Ελλάδος και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σχετικά με τις παρεμβάσεις για την ενεργειακή κρίση, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην αύξηση της στήριξης για το diesel, επισημαίνοντας παράλληλα το συνολικό ύψος των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί. «Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε αύξηση στο diesel», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «έχει δοθεί 1 δισ. ευρώ συνολικά σε έκτακτα μέτρα για την ενεργειακή κρίση μαζί με τα 2,2 δισ. της ΔΕΘ».

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