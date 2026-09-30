Μητσοτάκης για καύσιμα και οφειλές: Οι τέσσερις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε

«Επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας» σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο. «Δεν χρειάζεται άλλη μία εθνική κρίση μέσα σε μία παγκόσμια κρίση» ανέφερε και σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης θα εξετάζονται ανά 15ήμερο.

«Κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Απέστειλα επιστολή σε Πρόεδρο της Κομισιόν και Πρόεδρο Eurogroup» είπε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια παρουσίασε τις 4 νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας:

- Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120, με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ.

- Τίθενται αυστηρότεροι όρους στους servicers προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πλειστηριασμό ή κατάσχεση. Αν servicer παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.

- Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 - Οι ανακοινώσεις για τον τρόπο της παρέμβασης θα γίνουν πριν από τις 15 Οκτωβρίου.

- Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα διυλιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διυλιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου.

Πρόταση Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες για έκτακτη ευελιξία

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία απέναντι στην παρούσα κρίση. Για την ελληνική πρόταση ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι απέστειλε επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στον Πρόεδρο του Eurogroup, μεταφέροντας έτσι τη συζήτηση για τα περιθώρια αντιμετώπισης της κρίσης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στο υπουργικό συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

«Επιστρέφω από τις ΗΠΑ μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών και από τις εκεί επαφές μας, έχοντας καταγράψει δύο δεδομένα. Από τη μία πλευρά, την αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας, αλλά και οικονομικής προόδου εν μέσω διεθνούς πληθωρισμού και μιας πολύ μεγάλης κρίσης στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Και από την άλλη, προφανώς, την μεγάλη παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει για την κλιμάκωση αυτής της αστάθειας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι χθες το κόστος δανεισμού των ΗΠΑ έφτασε σε επίπεδα τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν να τα δουν από το 2002. Και θα θυμάστε ότι από την ομιλία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη της εισήγησής του στο υπουργικό συμβούλιο που συνεδριάζει αυτή την ώρα.

«Και πράγματι, η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα, δυστυχώς, εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Η παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελαιοπηγή στον Κόλπο, εκτινάσσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Το αποτέλεσμα είναι η αυτόματη αύξηση και του κόστους μεταφορών των πρώτων υλών, αλλά και τελικά των προϊόντων που καταλήγουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πρόκειται συνεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους» πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευτες στοχεύσεις. «Πρώτον, να στηρίζει την κοινωνία, χωρίς όμως να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμαστε είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν θα ρισκάρουμε, λοιπόν, σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη, η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται αλλά και πολύ εύκολα καταρρέει. Και αυτό παρά τον πληθωρισμό των υποσχέσεων που δυστυχώς διακινεί η αντιπολίτευση» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Επισήμανε δε ότι σε συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών, αλλά και με τα συναρμόδια υπουργεία, τα μέτρα θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο. «Σε συνδυασμό όμως με τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία θα έχουμε και σήμερα την ευκαιρία να τα συζητήσουμε γιατί απαιτούν και νομοθετική επικύρωση, όλα τα μέτρα της ΔΕΘ, θέλω να θυμίσω ότι αφορούν ουσιαστικά τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, έτσι ώστε να δώσουμε στους πολίτες ανάσες και αντοχές απέναντι στην πανδημική ακρίβεια. Από τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων μέχρι την ετήσια επιστροφή ενοικίου και από τη φροντίδα της οικογένειας μέχρι την στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων, ως τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για τη στήριξη των αγροτών μας.

Η τρίτη κατεύθυνση, είναι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία να έχει και μια ευρωπαϊκή σφραγίδα. Σήμερα απέστειλα στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον Πρόεδρο του Eurogroup, μια επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μια πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Με άλλα λόγια, είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις, πέρα από τις γενικές παραινέσεις, όπως αυτές που έχουμε ακούσει σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια και αναφερόμενος στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, επεσήμανε: «Για το πετρέλαιο θέρμανσης συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε δύο εβδομάδες από τώρα, πριν ανοίξει επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου, και ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους.

Και βέβαια, το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και διυλιστηρίων, και θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά. Και γι' αυτό εξάλλου και οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μία αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μην ξεχνάμε ότι οι οριζόντιες προβλέψεις είναι καλές και χρήσιμες, ευνοούν όμως το ίδιο εύπορους και μη. Το ίδιο όμως δεν ισχύει με το επίδομα θέρμανσης. Είναι μία στοχευμένη παρέμβαση η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν περισσότερο ανάγκη, είτε εισοδηματική, είτε γεωγραφική, διότι όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ένα νοικοκυριό στα Χανιά με ένα άλλο στο Σουφλί. Παράλληλα, καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα διυλιστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των διυλιστηρίων, η ελάφρυνση στον πετρέλαιο κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες. Όπως είπα, είναι ένα μέτρο το οποίο σε αυτή τη φάση θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου».

Επιπλέον αναφερόμενος στην παρέμβαση που αφορά στα παλαιά χρέη των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είπε: «Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120, με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων».

«Και τέλος, μια ακόμα παρέμβαση, την οποία θα έχει την ευκαιρία και το υπουργείο Οικονομικών να την εξειδικεύσει στη συνέχεια, αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πλειστηριασμό ή την κατάσχεση. Έτσι, αν ένα servicer παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα του επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται και 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Με την ίδια διάταξη, η οποία σύντομα θα πάρει και την μορφή νόμου, μετατρέπουμε μια ουσιαστικά μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε ένα πολύ πιο σαφές και καθορισμένο πλαίσιο, με κανόνες και προθεσμίες απάντησης από τους servicers, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Και σε αυτήν θα υπάρχει πια ένα πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή, όπως ισχύει ως τώρα. Κι αν ο πολίτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του εντός 45 ημερών, τότε θα παγώνουνε και οι τόκοι» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Απαντάμε, λοιπόν, σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα οφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής επτά ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και συνοδεύοντάς τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, δίνοντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας, και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω, λοιπόν, στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρικ προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι ώριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πειστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Τέλος αναφέρθηκε στην νομοθετική ρύθμιση για το ηλικιακό όριο των 15 ετών για πρόσβαση των παιδιών και των εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι μια πρωτοβουλία για την οποία θα επιδιώξουμε μια ευρύτερη συμφωνία των κομμάτων, καθώς η προσπάθεια να προστατεύσουμε την ψυχική υγεία των παιδιών μας και η εξασφάλιση περισσότερου ποιοτικού χρόνου μακριά από τις οθόνες, θεωρώ ότι αποτελεί κοινό μας χρέος» υπογράμμισε.

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