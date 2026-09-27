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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super league 2: Νίκησαν και συγκατοικούν στην κορυφή ΑΕΛ (1-0) και Πανιώνιος (1-0)

αελ
clock 22:39 | 27/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, ο Πανσερραϊκός επιβλήθηκε 4-1 του Ολυμπιακού Β΄ στις Σέρρες, σε αναμέρτηση για την 4η αγωνιστική της Super League 2. Το α΄ μέρος ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1, με τα γρήγορα γκολ των Τεϊσέιρα (4΄) και Μπιλάλ (6΄), όμως το δεύτερο μισό του αγώνα ανήκε στους γηπεδούχους, που είχαν για πρώτη φορά στον πάγκο τους τον Κώστα Γεωργιάδη. Ο Πασάς άνοιξε το δρόμο με δύο γκολ, στο 49΄ και στο 53΄, και ο Αδάμ διαμόρφωσε στο 75΄ το τελικό σκορ.

Νωρίτερα, ο Πανιώνιος νίκησε πολύ δύσκολα με 1-0 τη Ζάκυνθο στη Νέα Σμύρνη, με «χρυσή» αλλαγή τον Φίλιπ Μπαϊνοβιτς, που μπήκε στο ματς στο 62΄ και σκόραρε στο 84΄. Με το αποτέλεσμα αυτό, οι «κυανέρυθροι» επέστρεψαν στις νίκες (μετά την ισοπαλία της περασμένης εβδομάδας στην Καρδίτσα) και ανέβηκαν προσωρινά στην κορυφή της κατάταξης, μαζί με την ΑΕΛ. Η ομάδα της Λάρισας επικράτησε στην AEL FC Arena του ΠΑΟΚ Β΄ επίσης με 1-0, μόνο που σε αυτό το ματς το μοναδικό γκολ σημειώθηκε νωρίς, μόλις στο 6ο λεπτό, με σκόρερ τον Μπούση.

Την ευκαιρία να αναρριχηθεί στην πρώτη θέση είχε και η Ελλάς Σύρου, η οποία όμως παραχώρησε 0-0 στον νεοφώτιστο Πύργο, παίζοντας με δέκα παίκτες από το 44΄, λόγω αποβολής του Ογούσου. Μετά από τρεις ήττες σε ισάριθμους αγώνες, η Νίκη Βόλου πήρε «ανάσα» στο ντεμπούτο του Αλέκου Βοσνιάδη, επικρατώντας 2-0 του Νέστου Χρυσούπολης, με τέρματα των Βαφέα (63΄) και Μάντζη (68΄). Την πρώτη νίκη του μετά την επιστροφή του στις επαγγελματικές κατηγορίες πανηγύρισε και ο Απόλλων Καλαμαριάς, που επικράτησε 1-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας, χάρη σε γκολ του Ατσκα στο 10΄.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής της Super League 2 και η βαθμολογία:


Απόλλων Καλαμαριάς-Αναγέννηση Καρδίτσας    1-0

ΑΕΛ-ΠΑΟΚ Β΄                                1-0

Νίκη Βόλου-Νέστος Χρυσούπολης              2-0

Πανιώνιος-Ζάκυνθος                         1-0

Ελλάς Σύρου-Πύργος                         0-0

Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός Β΄                 4-1

Athens Kallithea-Αστέρας Τρίπολης Β΄      28/09

Μαρκό-Πανθρακικός                         28/09



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 4 αγώνες)

 1. ΑΕΛ                  10

  . Πανιώνιος            10

 3. Μαρκό                 9 -3αγ.

 4. Ελλάς Σύρου           8

 5. Πανθρακικός           7 -3αγ.

 6. Πανσερραϊκός          6

  . Athens Kallithea      6 -3αγ.

 8. ΠΑΟΚ Β΄               4

  . Απόλλων Καλαμαριάς    4

  . Νέστος Χρυσούπολης    4

  . Ολυμπιακός Β΄         4

12. Νίκη Βόλου            3

  . Αστέρας Τρίπολης Β΄   3 -3αγ.

14. Αναγέννηση Καρδίτσας  2

  . Πύργος                2

16. Ζάκυνθος              1

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