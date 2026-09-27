Super league 2: Νίκησαν και συγκατοικούν στην κορυφή ΑΕΛ (1-0) και Πανιώνιος (1-0)

Με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, ο Πανσερραϊκός επιβλήθηκε 4-1 του Ολυμπιακού Β΄ στις Σέρρες, σε αναμέρτηση για την 4η αγωνιστική της Super League 2. Το α΄ μέρος ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1, με τα γρήγορα γκολ των Τεϊσέιρα (4΄) και Μπιλάλ (6΄), όμως το δεύτερο μισό του αγώνα ανήκε στους γηπεδούχους, που είχαν για πρώτη φορά στον πάγκο τους τον Κώστα Γεωργιάδη. Ο Πασάς άνοιξε το δρόμο με δύο γκολ, στο 49΄ και στο 53΄, και ο Αδάμ διαμόρφωσε στο 75΄ το τελικό σκορ.
Νωρίτερα, ο Πανιώνιος νίκησε πολύ δύσκολα με 1-0 τη Ζάκυνθο στη Νέα Σμύρνη, με «χρυσή» αλλαγή τον Φίλιπ Μπαϊνοβιτς, που μπήκε στο ματς στο 62΄ και σκόραρε στο 84΄. Με το αποτέλεσμα αυτό, οι «κυανέρυθροι» επέστρεψαν στις νίκες (μετά την ισοπαλία της περασμένης εβδομάδας στην Καρδίτσα) και ανέβηκαν προσωρινά στην κορυφή της κατάταξης, μαζί με την ΑΕΛ. Η ομάδα της Λάρισας επικράτησε στην AEL FC Arena του ΠΑΟΚ Β΄ επίσης με 1-0, μόνο που σε αυτό το ματς το μοναδικό γκολ σημειώθηκε νωρίς, μόλις στο 6ο λεπτό, με σκόρερ τον Μπούση.
Την ευκαιρία να αναρριχηθεί στην πρώτη θέση είχε και η Ελλάς Σύρου, η οποία όμως παραχώρησε 0-0 στον νεοφώτιστο Πύργο, παίζοντας με δέκα παίκτες από το 44΄, λόγω αποβολής του Ογούσου. Μετά από τρεις ήττες σε ισάριθμους αγώνες, η Νίκη Βόλου πήρε «ανάσα» στο ντεμπούτο του Αλέκου Βοσνιάδη, επικρατώντας 2-0 του Νέστου Χρυσούπολης, με τέρματα των Βαφέα (63΄) και Μάντζη (68΄). Την πρώτη νίκη του μετά την επιστροφή του στις επαγγελματικές κατηγορίες πανηγύρισε και ο Απόλλων Καλαμαριάς, που επικράτησε 1-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας, χάρη σε γκολ του Ατσκα στο 10΄.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής της Super League 2 και η βαθμολογία:
Απόλλων Καλαμαριάς-Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0
ΑΕΛ-ΠΑΟΚ Β΄ 1-0
Νίκη Βόλου-Νέστος Χρυσούπολης 2-0
Πανιώνιος-Ζάκυνθος 1-0
Ελλάς Σύρου-Πύργος 0-0
Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός Β΄ 4-1
Athens Kallithea-Αστέρας Τρίπολης Β΄ 28/09
Μαρκό-Πανθρακικός 28/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 4 αγώνες)
1. ΑΕΛ 10
. Πανιώνιος 10
3. Μαρκό 9 -3αγ.
4. Ελλάς Σύρου 8
5. Πανθρακικός 7 -3αγ.
6. Πανσερραϊκός 6
. Athens Kallithea 6 -3αγ.
8. ΠΑΟΚ Β΄ 4
. Απόλλων Καλαμαριάς 4
. Νέστος Χρυσούπολης 4
. Ολυμπιακός Β΄ 4
12. Νίκη Βόλου 3
. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 3 -3αγ.
14. Αναγέννηση Καρδίτσας 2
. Πύργος 2
16. Ζάκυνθος 1