Super league 2: Νίκησαν και συγκατοικούν στην κορυφή ΑΕΛ (1-0) και Πανιώνιος (1-0)

Με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, ο Πανσερραϊκός επιβλήθηκε 4-1 του Ολυμπιακού Β΄ στις Σέρρες, σε αναμέρτηση για την 4η αγωνιστική της Super League 2. Το α΄ μέρος ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1, με τα γρήγορα γκολ των Τεϊσέιρα (4΄) και Μπιλάλ (6΄), όμως το δεύτερο μισό του αγώνα ανήκε στους γηπεδούχους, που είχαν για πρώτη φορά στον πάγκο τους τον Κώστα Γεωργιάδη. Ο Πασάς άνοιξε το δρόμο με δύο γκολ, στο 49΄ και στο 53΄, και ο Αδάμ διαμόρφωσε στο 75΄ το τελικό σκορ.

Νωρίτερα, ο Πανιώνιος νίκησε πολύ δύσκολα με 1-0 τη Ζάκυνθο στη Νέα Σμύρνη, με «χρυσή» αλλαγή τον Φίλιπ Μπαϊνοβιτς, που μπήκε στο ματς στο 62΄ και σκόραρε στο 84΄. Με το αποτέλεσμα αυτό, οι «κυανέρυθροι» επέστρεψαν στις νίκες (μετά την ισοπαλία της περασμένης εβδομάδας στην Καρδίτσα) και ανέβηκαν προσωρινά στην κορυφή της κατάταξης, μαζί με την ΑΕΛ. Η ομάδα της Λάρισας επικράτησε στην AEL FC Arena του ΠΑΟΚ Β΄ επίσης με 1-0, μόνο που σε αυτό το ματς το μοναδικό γκολ σημειώθηκε νωρίς, μόλις στο 6ο λεπτό, με σκόρερ τον Μπούση.

Την ευκαιρία να αναρριχηθεί στην πρώτη θέση είχε και η Ελλάς Σύρου, η οποία όμως παραχώρησε 0-0 στον νεοφώτιστο Πύργο, παίζοντας με δέκα παίκτες από το 44΄, λόγω αποβολής του Ογούσου. Μετά από τρεις ήττες σε ισάριθμους αγώνες, η Νίκη Βόλου πήρε «ανάσα» στο ντεμπούτο του Αλέκου Βοσνιάδη, επικρατώντας 2-0 του Νέστου Χρυσούπολης, με τέρματα των Βαφέα (63΄) και Μάντζη (68΄). Την πρώτη νίκη του μετά την επιστροφή του στις επαγγελματικές κατηγορίες πανηγύρισε και ο Απόλλων Καλαμαριάς, που επικράτησε 1-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας, χάρη σε γκολ του Ατσκα στο 10΄.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής της Super League 2 και η βαθμολογία:

Απόλλων Καλαμαριάς-Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0 ΑΕΛ-ΠΑΟΚ Β΄ 1-0 Νίκη Βόλου-Νέστος Χρυσούπολης 2-0 Πανιώνιος-Ζάκυνθος 1-0 Ελλάς Σύρου-Πύργος 0-0 Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός Β΄ 4-1 Athens Kallithea-Αστέρας Τρίπολης Β΄ 28/09 Μαρκό-Πανθρακικός 28/09





ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 4 αγώνες)



1. ΑΕΛ 10



. Πανιώνιος 10



3. Μαρκό 9 -3αγ.



4. Ελλάς Σύρου 8



5. Πανθρακικός 7 -3αγ.



6. Πανσερραϊκός 6



. Athens Kallithea 6 -3αγ.



8. ΠΑΟΚ Β΄ 4



. Απόλλων Καλαμαριάς 4



. Νέστος Χρυσούπολης 4



. Ολυμπιακός Β΄ 4



12. Νίκη Βόλου 3



. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 3 -3αγ.



14. Αναγέννηση Καρδίτσας 2



. Πύργος 2



16. Ζάκυνθος 1