Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Εκπνέει η προθεσμία χωρίς νέα παράταση – Στο 70% η συμμετοχή

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία μετατροπής σε ευρώ των δανείων που έχουν χορηγηθεί σε ελβετικό φράγκο, καθώς η σχετική προθεσμία λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου και, σύμφωνα με πηγές, δεν αναμένεται να δοθεί νέα παράταση.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι έως το τέλος του μήνα το ποσοστό των δανειοληπτών που θα έχουν αξιοποιήσει τις δυνατότητες του νέου πλαισίου μπορεί να φτάσει το 70%, καθώς τις τελευταίες ημέρες αναμένεται να ενταθεί η υποβολή αιτημάτων από όσους δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στη μετατροπή της οφειλής τους σε ευρώ.

Τον Ιούνιο, όταν ανακοινώθηκε η παράταση της διαδικασίας που είχε ξεκινήσει τον Φεβρουάριο, περίπου 14.000 δανειολήπτες είχαν ήδη υποβάλει αίτηση, ενώ τους επόμενους μήνες η συμμετοχή ενισχύθηκε περαιτέρω. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, περίπου 24.000 δανειολήπτες είχαν αποδεχθεί τη ρύθμιση, αριθμός που εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τις 28.000 έως τη λήξη της προθεσμίας.

Από το ελβετικό φράγκο στο ευρώ

Η ρύθμιση αφορά ένα πρόβλημα που παραμένει ανοικτό εδώ και χρόνια για νοικοκυριά τα οποία είχαν λάβει δάνεια σε ελβετικό φράγκο, επιλέγοντας τότε ένα νόμισμα με χαμηλότερο επιτόκιο από το ευρώ. Η ισχυρή ανατίμηση του φράγκου ανέτρεψε στη συνέχεια τα αρχικά δεδομένα, καθώς αύξησε τόσο τις μηνιαίες δόσεις όσο και το ύψος της οφειλής όταν αυτή υπολογιζόταν σε ευρώ, με αποτέλεσμα αρκετοί δανειολήπτες να εξακολουθούν να χρωστούν σημαντικά ποσά παρά τις πολυετείς καταβολές τους.

Με το πλαίσιο που θεσπίστηκε στα τέλη του 2025, οι δανειολήπτες με ενήμερα ή ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα δάνεια μπορούν να μετατρέψουν το υπόλοιπο της οφειλής τους σε ευρώ με βελτιωμένη ισοτιμία και σταθερό επιτόκιο για όλη την υπολειπόμενη διάρκειά του.

Η βελτίωση της ισοτιμίας κυμαίνεται από 15% έως 50%, ενώ το επιτόκιο διαμορφώνεται από 2,30% έως 2,90%, ανάλογα με το εισόδημα, την ακίνητη περιουσία και τις καταθέσεις του δανειολήπτη. Παρέχεται επίσης δυνατότητα επιμήκυνσης έως πέντε έτη, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, ώστε να μπορεί να περιοριστεί περαιτέρω το ύψος της μηνιαίας δόσης, ενώ η μετατροπή πραγματοποιείται χωρίς προμήθεια.

Οι τέσσερις κατηγορίες και τα οικονομικά όρια

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι οικονομικά πιο ευάλωτοι δανειολήπτες, για τους οποίους το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος και έως το ανώτατο όριο των 21.000 ευρώ. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες προβλέπεται πρόσθετη προσαύξηση 3.500 ευρώ για το πρώτο ανήλικο τέκνο, ενώ για νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα η προσαύξηση ανέρχεται σε 7.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας στην ίδια κατηγορία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και ανώτατο όριο τις 180.000 ευρώ. Οι καταθέσεις και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων και αμοιβαίων κεφαλαίων δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 7.000 ευρώ, με τις ίδιες προσαυξήσεις που ισχύουν για το εισόδημα. Για τους δανειολήπτες αυτής της κατηγορίας προβλέπεται βελτίωση της ισοτιμίας κατά 50% και σταθερό επιτόκιο 2,30% για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου.

Στη δεύτερη κατηγορία, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται από 9.375 έως 23.375 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, ενώ η φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας κυμαίνεται από 156.250 έως 216.250 ευρώ και το όριο των καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων από 9.375 έως 23.375 ευρώ. Όσοι πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια δικαιούνται βελτίωση της ισοτιμίας κατά 30% και σταθερό επιτόκιο 2,50%.

Για την τρίτη κατηγορία, τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από τις 11.250 ευρώ και φτάνουν έως τις 25.250 ευρώ, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας κυμαίνεται από 187.500 έως 247.500 ευρώ, ενώ οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα μπορούν να ανέρχονται από 11.250 έως 25.250 ευρώ, ανάλογα και πάλι με τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού. Στην περίπτωση αυτή, η ισοτιμία μετατροπής βελτιώνεται κατά 20% και το σταθερό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 2,70%.

Η τέταρτη κατηγορία δεν συνοδεύεται από εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια και καλύπτει όσους δεν εντάσσονται στις τρεις προηγούμενες. Οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες μπορούν να μετατρέψουν την οφειλή τους σε ευρώ με ισοτιμία βελτιωμένη κατά 15% και σταθερό επιτόκιο 2,90%, υποβάλλοντας αίτηση απευθείας στην τράπεζα ή στον servicer, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η έκδοση βεβαίωσης κατάταξης από την ψηφιακή πλατφόρμα.

Για την ένταξη στις τρεις πρώτες κατηγορίες, ο δανειολήπτης πρέπει να υποβάλει αίτηση στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση κατάταξης, την οποία στη συνέχεια προσκομίζει στην τράπεζα μαζί με το αίτημα μετατροπής.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες

Η ένταξη στο νέο πλαίσιο αποτελεί οριστική επιλογή, καθώς μετά τη μετατροπή η οφειλή δεν μπορεί να επιστρέψει σε ελβετικό φράγκο, ακόμη και αν στο μέλλον αλλάξει η συναλλαγματική ισοτιμία ή εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση.

Για όσους έχουν ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη, η υπαγωγή συνεπάγεται επίσης την κατάργηση των εκκρεμών δικαστικών διαδικασιών, παράμετρος που πρέπει να σταθμιστεί πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης. Εφόσον στη σύμβαση συμμετέχουν εγγυητές ή συνοφειλέτες, απαιτείται η έγγραφη συναίνεσή τους για να επωφεληθούν και οι ίδιοι από τους νέους όρους.

Η προθεσμία της 30ής Σεπτεμβρίου αφορά τους δανειολήπτες που εξυπηρετούν κανονικά την οφειλή τους ή έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση την οποία τηρούν. Αντίθετα, όσοι είχαν καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά την έναρξη ισχύος της ρύθμισης μπορούν να ρυθμίσουν το δάνειό τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, χωρίς να δεσμεύονται από τη συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία.

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