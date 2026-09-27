ΑΑΔΕ: Ποιοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια έως 12 Οκτωβρίου

Εάν από την 1η Οκτωβρίου 2026 μια επιχείρηση εκδίδει αποκλειστικά τα τιμολόγιά της μέσω των εφαρμογών timologio ή myDATAapp, δεν απαιτείται να υποβάλει τη συγκεκριμένη «Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων».

Με άλλα λόγια, η δήλωση δεν αποτελεί γενική υποχρέωση για κάθε επιχείρηση που εκδίδει ηλεκτρονικά τιμολόγια. Αφορά ειδικά όσες επιχειρήσεις επιλέγουν να αξιοποιήσουν τη μεταβατική περίοδο και να διατηρήσουν παράλληλα τους υφιστάμενους τρόπους έκδοσης παραστατικών. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη προσαρμοστεί πλήρως στο νέο σύστημα, καθώς δεν απαιτείται επιπλέον διαδικασία μόνο και μόνο επειδή εφαρμόζουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Η συγκεκριμένη δήλωση αφορά τη χρήση των εφαρμογών timologio και myDATAapp και δεν καταργεί ούτε μεταβάλλει τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης εξακολουθούν να υπάγονται στη διαδικασία δήλωσης που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη μορφή έκδοσης παραστατικών.

Επομένως, θα πρέπει να διαχωρίζεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω των εφαρμογών της ΑΑΔΕ από τη χρήση εξωτερικού παρόχου. Οι δύο περιπτώσεις ακολουθούν διαφορετικές διαδικαστικές απαιτήσεις και η υποβολή της συγκεκριμένης δήλωσης δεν καλύπτει αυτομάτως κάθε υποχρέωση που αφορά την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης δεν αλλάζει τον τρόπο έκδοσης των παραστατικών εσόδων στις συναλλαγές με τελικούς καταναλωτές. Οι λιανικές συναλλαγές εξακολουθούν να διέπονται από τις ισχύουσες διαδικασίες και η νέα υποχρέωση αφορά το πλαίσιο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης που εφαρμόζεται στις σχετικές επιχειρηματικές συναλλαγές. Επομένως, η μετάβαση στο νέο καθεστώς δεν σημαίνει ότι αλλάζει αυτομάτως η διαδικασία έκδοσης αποδείξεων προς ιδιώτες καταναλωτές.Όπου απαιτείται η υποβολή της δήλωσης, η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση είναι:

Εφαρμογές → Φορολογικές Υπηρεσίες → myDATA → Δήλωση ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων μέσω Παρόχου, ΙδιοΠαρόχου ή της εφαρμογής timologio.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγράφεται η επιλογή της επιχείρησης να κάνει χρήση της μεταβατικής περιόδου, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Το βασικό πρακτικό σημείο για τις επιχειρήσεις είναι, συνεπώς, να διαπιστώσουν εάν συνεχίζουν προσωρινά να χρησιμοποιούν τους υφιστάμενους τρόπους έκδοσης τιμολογίων ή έχουν ήδη μεταβεί αποκλειστικά στις διαθέσιμες ηλεκτρονικές εφαρμογές. Από αυτή τη διάκριση προκύπτει και η ανάγκη ή μη υποβολής της δήλωσης έως τις 12 Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Καύσιμα: Στα ύψη οι τιμές, «βουτιά» στην κατανάλωση – Τι αλλάζει από την Τρίτη