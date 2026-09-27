Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Ποιοι πληρώνονται τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

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Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η πρώτη φάση της καταβολής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026 στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου θα πιστωθούν τα χρήματα της δεύτερης φάσης των συντάξεων Οκτωβρίου 2026. Αναλυτικά θα πιστωθούν:

οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ].

οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Ωστόσο, η καταβολή αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη, την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026.

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