ΚΥΡ.27 Σεπ 2026 15:04
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Ποιοι πληρώνονται τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

ΑΤΜ - χρήματα - συντάξεις
clock 16:46 | 27/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η πρώτη φάση της καταβολής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026 στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου θα πιστωθούν τα χρήματα της δεύτερης φάσης των συντάξεων Οκτωβρίου 2026. Αναλυτικά θα πιστωθούν:

οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ].

οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Ωστόσο, η καταβολή αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη,  την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Διαβάστε επίσης:

Αναπηρικά επιδόματα: Μόνιμες ετήσιες αυξήσεις από το 2027 – Ποιοι είναι οι 218.000 δικαιούχοι

Νέοι κανόνες στις προσλήψεις: Υποχρεωτικός ο μισθός στις αγγελίες – Τέλος στις αδιάκριτες ερωτήσεις

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Συντάξεις
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis