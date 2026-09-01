Πώς να φροντίσεις τον εαυτό σου, ύστερα από έναν δύσκολο χωρισμό

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Ένας χωρισμός μπορεί να είναι μια πραγματικά δύσκολη στη διαχείρισή της συνθήκη και είναι απαραίτητο να φροντίσεις τον εαυτό σου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δείχνοντας επιείκεια στο πώς βιώνεις τα συναισθήματά σου, αλλά και μεριμνώντας για να περάσει ο πόνος το συντομότερο δυνατό.

Ακολουθούν μερικοί τρόποι που θα σε βοηθήσουν να θεραπεύσεις τα δύσκολα συναισθήματα που αισθάνεσαι.

Άφησε τον εαυτό σου να θρηνήσει

Είναι ΟΚ να νιώθεις λύπη, θυμό ή σύγχυση. Αναγνώρισε τα συναισθήματά σου και δώσε στον εαυτό σου την άδεια να θρηνήσει την απώλεια της σχέσης που είχες.

Αφιέρωσε χρόνο για τον εαυτό σου

Ασχολήσου με δραστηριότητες που σε κάνουν να νιώθεις καλά, είτε διαβάζεις, ασκείσαι, ζωγραφίζεις ή δοκιμάζεις κάτι νέο. Ανακάλυψε ξανά τα πράγματα που απολαμβάνεις και επένδυσε χρόνο σε αυτά.

Εξασκήσου στη φροντίδα του εαυτού σου

Εστίασε στη σωματική και συναισθηματική σου ευεξία. Φάε υγιεινά, κάνε διαλογισμό, κοιμήσου αρκετά και επένδυσε σε δραστηριότητες για να μειώσεις το άγχος.

Θέσε όρια

Περιόρισε την επαφή με τον/την πρώην σου εάν χρειάζεται για να δώσεις στον εαυτό σου χώρο για να το ξεπεράσει. Κάνε unfollow στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εάν αυτό σε βοηθά να προχωρήσεις ουσιαστικά.

Απόφυγε την αναζήτηση ευθυνών

Απόφυγε το να κατηγορείς πλήρως τον εαυτό σου ή τον/την πρώην σου για ό,τι έγινε. Οι σχέσεις είναι περίπλοκες και συνήθως και οι δύο πλευρές συμβάλλουν στη δυναμική τους.

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