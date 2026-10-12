Εργαζόμενοι Βενιζελείου: Κινητοποίηση κατά την επίσκεψη του Γεωργιάδη

Η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελείου καταγγέλλει τις πειθαρχικές διώξεις σε βάρος συνδικαλιστών και εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, εκφράζοντας την αντίθεσή της σε κάθε προσπάθεια περιορισμού της συνδικαλιστικής δράσης. Παράλληλα, προαναγγέλλει κινητοποίηση κατά την επικείμενη επίσκεψη του υπουργού Υγείας στο Βενιζέλειο, με αιχμή τις ελλείψεις προσωπικού, τις μισθολογικές απώλειες και την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης του ΕΣΥ.

Αναλυτικότερα:

Η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελείου καταδικάζει τις πειθαρχικές διώξεις σε βάρος συνδικαλιστών και εργαζομένων που αναδεικνύουν τα προβλήματα των δημόσιων νοσοκομείων και διεκδικούν την προστασία των ασθενών και των εργαζομένων.

Η παραπομπή σε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) του προεδρείου του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων του πρώην ΨΝΑ «Δαφνί» και άλλων εργαζομένων, μετά τα γεγονότα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς της 31ης Ιουλίου, αποτελεί σοβαρή υπόθεση που αφορά το σύνολο των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο χώρο της Υγείας.

Οι συνάδελφοι που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή για την προστασία των ασθενών και την αντιμετώπιση μιας κρίσιμης κατάστασης δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως πρόβλημα επειδή αναδεικνύουν τις ελλείψεις, τους κινδύνους και τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων.

Η δημόσια προαναγγελία πειθαρχικών ενεργειών από τον Υπουργό Υγείας, όπως καταγγέλλεται από τους εργαζόμενους, εντείνει τις ανησυχίες για την προσπάθεια εκφοβισμού όσων ασκούν κριτική στην κυβερνητική πολιτική και διεκδικούν ουσιαστικές λύσεις για τη Δημόσια Υγεία.

Η καταδίκη των διώξεων από την ΑΔΕΔΥ και οι παρεμβάσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων και σωματείων αναδεικνύουν ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο ένα νοσοκομείο ή ένα σωματείο. Αφορά το δικαίωμα των εργαζομένων να οργανώνονται, να διεκδικούν, να διαμαρτύρονται και να αποκαλύπτουν τις συνέπειες της υποστελέχωσης, της εντατικοποίησης και της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών Υγείας.

Οι εργαζόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι να σιωπούν. Η συνδικαλιστική δράση και η δημόσια διαμαρτυρία δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως παραπτώματα επειδή ενοχλούν την πολιτική ηγεσία. Η υπεράσπιση των ασθενών, των εργαζομένων και του δημόσιου χαρακτήρα της Υγείας είναι αναπόσπαστο μέρος του αγώνα για ένα σύστημα Υγείας που θα καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες.

Η επικείμενη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στην Κρήτη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία τα προβλήματα των δημόσιων νοσοκομείων παραμένουν οξυμένα και οι εργαζόμενοι απαιτούν συγκεκριμένες λύσεις.

Η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελείου θα αναδείξει με οργανωμένο και δημόσιο τρόπο τις ελλείψεις προσωπικού, τις μισθολογικές απώλειες, τα προβλήματα λειτουργίας των τμημάτων, τις ανάγκες των υποδομών και την ανάγκη ουσιαστικής κρατικής χρηματοδότησης. Θα απαιτήσει απαντήσεις και δεσμεύσεις για τα πραγματικά προβλήματα του νοσοκομείου και όχι μόνο επικοινωνιακές παρουσιάσεις έργων.

Την ημέρα της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας στο Βενιζέλειο, εφόσον μας κοινοποιηθεί το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψής του, η ΕΕΒ θα προκηρύξει στάση εργασίας και θα καλέσει όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία και τους συλλόγους εργαζομένων να συμμετάσχουν σε αγωνιστική υποδοχή του Υπουργού.

Θα δώσουμε συλλογικά και αποφασιστικά το μήνυμα ότι οι εργαζόμενοι του δημόσιου συστήματος Υγείας δεν αποδέχονται τη σιωπή, τον εκφοβισμό και τις πειθαρχικές διώξεις σε βάρος όσων διεκδικούν. Απαιτούμε λύσεις στα προβλήματα των νοσοκομείων, ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ και σεβασμό στα συνδικαλιστικά δικαιώματα.

Ταυτόχρονα, ξεκαθαρίζουμε ότι η ΕΕΒ αποφασίζει συλλογικά και έχει την ευθύνη των δικών της οργανωμένων παρεμβάσεων. Δεν οργανώνει ούτε συντονίζει ενέργειες άλλων συλλογικοτήτων και δεν μπορεί να της αποδίδεται εκ των προτέρων ευθύνη για πράξεις τρίτων τις οποίες δεν αποφασίζει, δεν οργανώνει και δεν ελέγχει.

Η θέση αυτή δεν αναιρεί το δικαίωμα των εργαζομένων και των πολιτών να διαμαρτύρονται. Αντίθετα, υπογραμμίζει ότι η δημόσια διαμαρτυρία για την κατάσταση των νοσοκομείων είναι δικαίωμα που πρέπει να γίνεται σεβαστό και όχι να αντιμετωπίζεται με απειλές ή πειθαρχικές διαδικασίες.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματα των δημόσιων νοσοκομείων. Οι εργαζόμενοι δεν χρειάζονται απειλές και διώξεις. Χρειάζονται μόνιμο προσωπικό, αξιοπρεπείς μισθούς, σύγχρονες υποδομές και επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελείου ενώνει τη φωνή της με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που καταδικάζουν τις διώξεις και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης.

Κάτω τα χέρια από τους συνδικαλιστές και τους εργαζόμενους που αγωνίζονται!

Η συνδικαλιστική δράση δεν πειθαρχείται – η διεκδίκηση δεν φιμώνεται!

Η Υγεία είναι κοινωνικό αγαθό – όχι εμπόρευμα.

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