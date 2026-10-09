«Σκιές» και ερωτήματα για ανάθεση 37.200 ευρώ στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

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Ερωτήματα για απευθείας ανάθεση ύψους 37.200 ευρώ από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θέτει η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ., ζητώντας διευκρινίσεις από τη διοίκηση του Οργανισμού και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλείται η Ομοσπονδία, η ανάθεση αφορά υπηρεσίες Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και έγινε σε εταιρεία συμβούλων ανάπτυξης με έδρα την Καβάλα. Η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. ζητά να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία της σύμβασης, τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου, η αιτιολόγηση της απευθείας ανάθεσης και τα προβλεπόμενα παραδοτέα, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη δαπάνη εγείρει ερωτήματα ως προς την αναγκαιότητα και την οικονομική της σκοπιμότητα.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία ζητά συνολική ενημέρωση για τις απευθείας αναθέσεις του Οργανισμού και καλεί τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς να εξετάσουν την υπόθεση. Όπως διευκρινίζει, δεν προδικάζει το αποτέλεσμα οποιουδήποτε ελέγχου, αλλά ζητά πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωτεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού και αυξημένες ανάγκες.

Όπως ανακοινώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων

Νέα δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού Τύπου φέρνουν στο προσκήνιο μια υπόθεση που απαιτεί άμεσες, συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες απαντήσεις από τη διοίκηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προχώρησε σε απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, ύψους 37.200 ευρώ, δηλαδή στο ανώτατο προβλεπόμενο όριο για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Το γεγονός αυτό, από μόνο του, δεν συνιστά απόδειξη παρανομίας. Δημιουργεί, όμως, εύλογα και σοβαρά ερωτήματα ως προς την αναγκαιότητα, τη σκοπιμότητα, την επιλογή του αναδόχου και την οικονομική αποδοτικότητα της συγκεκριμένης δαπάνης. Και στα ερωτήματα αυτά η διοίκηση οφείλει να απαντήσει δημόσια.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ότι η ανάθεση φέρεται να έγινε σε εταιρεία συμβούλων ανάπτυξης με έδρα την Καβάλα, η οποία, βάσει των διαθέσιμων εταιρικών στοιχείων, δραστηριοποιείται σε αντικείμενα που σχετίζονται με προγράμματα ΕΣΠΑ και Interreg.

Εύλογα, λοιπόν, τίθεται το ερώτημα: ποια ακριβώς είναι η συνάφεια της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας με το αντικείμενο των υπηρεσιών Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ; Ποια ήταν τα κριτήρια επιλογής; Ποια προστιθέμενη αξία κρίθηκε ότι παρέχει ο εξωτερικός ανάδοχος; Και, κυρίως, γιατί κρίθηκε αναγκαία μια

τέτοια δαπάνη, εφόσον στον Οργανισμό υφίσταται υπηρεσιακή δομή με συναφές αντικείμενο;

Η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. ζητά απαντήσεις — όχι γενικόλογες διαβεβαιώσεις

Η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. δεν πρόκειται να παρακολουθήσει σιωπηρά μια πρακτική που, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, εγείρει σοβαρά ζητήματα ως προς τον τρόπο αξιοποίησης των δημόσιων πόρων.

Ζητούμε να δοθούν στη δημοσιότητα και να τεκμηριωθούν:

· η απόφαση και το πλήρες αντικείμενο της σύμβασης,

· η αιτιολογία για την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,

· τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος ανάδοχος,

· η τεκμηρίωση της συνάφειας της επαγγελματικής του δραστηριότητας με το ανατεθέν αντικείμενο,

· η τυχόν ύπαρξη και αξιοποίηση εσωτερικής υπηρεσιακής δομής Δημοσίων Σχέσεων,

· τα παραδοτέα και οι υπηρεσίες που προβλέπονται από τη σύμβαση,

· καθώς και τα στοιχεία που αποδεικνύουν την πραγματική εκτέλεση και παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου.

Ζητούμε επίσης να αποσαφηνιστεί εάν και σε ποιον βαθμό έχει γίνει συστηματική χρήση απευθείας αναθέσεων από τον Οργανισμό, ποιο είναι το συνολικό ύψος των σχετικών δαπανών και ποια είναι η αιτιολογία τους.

Την ώρα που οι γεωτεχνικές υπηρεσίες ασφυκτιούν

Όλα αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν την ίδια στιγμή οι γεωτεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένες αρμοδιότητες και διαρκώς εντεινόμενες υπηρεσιακές ανάγκες.

Όταν οι υπηρεσίες πρώτης γραμμής καλούνται να ανταποκριθούν σε κρίσιμες αρμοδιότητες με ανεπαρκές ανθρώπινο δυναμικό, είναι τουλάχιστον εύλογο να ζητείται εξήγηση για κάθε δημόσια δαπάνη που θα μπορούσε να καλυφθεί με υφιστάμενες δομές ή προσωπικό.

Δεν είναι δυνατόν να ζητούνται διαρκώς “οικονομίες” από τους εργαζομένους και τις δημόσιες υπηρεσίες και την ίδια στιγμή να εμφανίζονται δαπάνες που δημιουργούν εύλογα ερωτήματα ως προς την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητά τους.

Η διοίκηση οφείλει να δώσει καθαρές απαντήσεις

Η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. καλεί τη διοίκηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να απαντήσουν χωρίς υπεκφυγές και χωρίς επικοινωνιακού τύπου γενικόλογες τοποθετήσεις.

Παράλληλα, καλούμε τους αρμόδιους ελεγκτικούς και εποπτικούς μηχανισμούς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να εξετάσουν τα διαθέσιμα στοιχεία και, εφόσον απαιτείται, τη νομιμότητα, την κανονικότητα και την οικονομική σκοπιμότητα της διαδικασίας.

Η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. δεν προδικάζει το αποτέλεσμα οποιουδήποτε ελέγχου. Απαιτεί, όμως, να υπάρξει έλεγχος και πλήρης διαφάνεια.

Γιατί το ζήτημα δεν είναι κομματικό ούτε επικοινωνιακό.

Είναι ζήτημα διαχείρισης δημόσιου χρήματος.

Και όταν πρόκειται για χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, κανείς δεν δικαιούται να ζητά από τους πολίτες και τους εργαζομένους να δείχνουν ανοχή, ενώ οι ίδιοι δεν παρέχουν πλήρη λογοδοσία.

Η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. θα παρακολουθήσει την υπόθεση και θα επανέλθει, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία.

Διαφάνεια παντού. Λογοδοσία για όλους. Δημόσιο χρήμα χωρίς “δύο μέτρα και δύο σταθμά”

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