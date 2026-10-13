Ντέρτι: Ο Μιχάλης και η Ρένα βρίσκουν επιτέλους το θάρρος να πουν όσα κρατούσαν μέσα τους

Τι θα δούμε απόψε στη σειρά Ντέρτι;

Επεισόδιο 11: Η Στέλλα και ο Άρης προσπαθούν να βάλουν φρένο σ’ αυτό που γεννιέται ανάμεσά τους, όμως όσο περισσότερο απομακρύνονται, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να κρύψουν όσα νιώθουν. Την ίδια στιγμή, η Ξένια αποφασίζει να ξαναπάρει τη ζωή της στα χέρια της, φέρνοντας πάλι στην επιφάνεια παλιές πληγές με τον Αλέκο, αλλά και με τη Στέλλα. Ο Δήμος κάνει μια επιλογή που ανατρέπει τις ισορροπίες στην οικογένεια, ενώ η Καίτη παλεύει ανάμεσα στην ανάγκη να προστατεύσει τον εαυτό της και την ελπίδα ότι ο Δήμος μπορεί να γίνει πράγματι ένας σωστός άντρας στο πλευρό της.

Ο Μιχάλης και η Ρένα βρίσκουν επιτέλους το θάρρος να πουν όσα κρατούσαν μέσα τους, την ώρα που ο Λεωνίδας έρχεται αντιμέτωπος με τις αναμνήσεις μιας αγάπης που δεν έσβησε ποτέ. Και όταν ένα τραγούδι του Στράτου ανοίγει ξανά την πληγή ανάμεσα σε μάνα και κόρη, η Στέλλα φτάνει στα όριά της.

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