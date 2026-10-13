Φωτογραφικό Ταξίδι στις Σφακιανές Μαδάρες: Έκθεση του Γιώργου Πατρουδάκη στο Ηράκλειο

Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην άγρια, αθέατη πλευρά της Κρήτης, εκεί όπου η φύση διατηρεί την αρχέγονη δύναμή της και ο άνθρωπος εξακολουθεί να ζει σε βαθιά σύνδεση με το βουνό, υπόσχεται η φωτογραφική έκθεση «Απόκοσμος – Έξω από τον κόσμο και τον χρόνο. Σφακιανές Μαδάρες, η άγρια Δύση της Κρήτης», του δημοσιογράφου και φωτογράφου Γιώργου Πατρουδάκη.

Η έκθεση εγκαινιάζεται την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, στις 18:00, στο Ναό του Αγίου Πέτρου των Δομινικανών, προσκαλώντας το κοινό σε μια μοναδική περιήγηση στα Λευκά Όρη και σε έναν από τους πιο ιδιαίτερους, μυστηριακούς και λιγότερο γνωστούς τόπους της Κρήτης.

Η έκθεση αποτελεί μεταφεστιβαλική δράση του Φεστιβάλ Κρήτης και διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, σε συνδιοργάνωση με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, την Ενορία Αγίου Δημητρίου Λιμένος, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και τον Δήμο Σφακίων.

Μέσα από ένα φωτογραφικό οδοιπορικό τριών δεκαετιών, ο Γιώργος Πατρουδάκης αποτυπώνει την επιβλητική ομορφιά της σφακιανής Μαδάρας, τις γυμνές κορυφές, τα βαθιά χάσματα και τις άνυδρες κοιλάδες, αλλά και την ανθρώπινη παρουσία που επιμένει να κρατά ζωντανές πανάρχαιες παραδόσεις. Η κτηνοτροφία, οι εποχικές μετακινήσεις, η καθημερινότητα των Μαδαριτών και τα πέτρινα κτίσματα αφηγούνται την ιστορία ενός κόσμου που μοιάζει να βρίσκεται έξω από τον χρόνο.

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Ένας κόσμος ανεκτίμητης φυσικής και πολιτισμικής αξίας, που σήμερα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Παραδοσιακές δραστηριότητες εγκαταλείπονται, ιστορικά κτίσματα καταρρέουν και γνώσεις αιώνων απειλούνται με εξαφάνιση.

Ο «Απόκοσμος» είναι κάτι περισσότερο από μια φωτογραφική έκθεση. Είναι μια πρόσκληση ανακάλυψης, μια μαρτυρία για έναν τόπο μοναδικό και μια έκκληση για την προστασία και την ανάδειξη της φυσικής και πολιτισμικής του κληρονομιάς.

Η Περιφέρεια Κρήτης και οι συνδιοργανωτές προσκαλούν όλες και όλους στα εγκαίνια της έκθεσης, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, στις 18:00, στον Ναό του Αγίου Πέτρου των Δομινικανών, για ένα ξεχωριστό ταξίδι στην άγρια Δύση της Κρήτης, εκεί όπου η πέτρα, η φύση και η ανθρώπινη μνήμη συνθέτουν έναν κόσμο έξω από τον κόσμο και τον χρόνο.

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