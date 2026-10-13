Φραγκίσκος Παρασύρης: Στον Δήμο Βιάννου για τη διάσωση των επιχειρήσεων εστίασης σε Καστρί και Κερατόκαμπο

Στην ανοιχτή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βιάννου, με τη συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής, εκπροσώπων φορέων, συλλόγων και πλήθους πολιτών, συμμετείχε ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Φραγκίσκος Παρασύρης, εκφράζοντας την αμέριστη στήριξή του στον αγώνα της τοπικής κοινωνίας.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η δραματική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Καστρί και τον Κερατόκαμπο, όπου η εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου (Ν. 5092/2024), χωρίς την πρόβλεψη ενός απαραίτητου μεταβατικού σταδίου, έχει φέρει τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις εστίασης σε απόλυτο αδιέξοδο. Αν και οι επαγγελματίες επέδειξαν από την πρώτη στιγμή καλή πίστη, προχωρώντας στην αποξήλωση των κατασκευών τους, βρίσκονται αντιμέτωποι με εξοντωτικά πρόστιμα και με κλειστά καταστήματα, απειλώντας τον τόπο με οικονομικό μαρασμό και «ταφόπλακα» στην τουριστική του ανάπτυξη.

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Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε η συγκρότηση εξαμελούς επιτροπής για τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων, ενώ διαμορφώθηκε ένα κοινό πλαίσιο διεκδικήσεων στην κατεύθυνση της άμεσης τροποποίησης και συμπλήρωσης του θεσμικού πλαισίου με τη θεσμοθέτηση μεταβατικής διάταξης που θα επιτρέψει τη νόμιμη και προσωρινή λειτουργία των καταστημάτων ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου, έως ότου ολοκληρωθεί και χρηματοδοτηθεί η ώριμη αντιδιαβρωτική / ακτομηχανική μελέτη ύψους 2,1 εκατ. ευρώ για την προστασία και τη συνολική ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, του παγώματος και του ορθολογικού επαναπροσδιορισμού των εξοντωτικών προστίμων που επιβλήθηκαν από την Κτηματική Υπηρεσία και της άρσης του αποκλεισμού των επιχειρήσεων από τη δυνατότητα μίσθωσης των κοινόχρηστων χώρων.

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Ο Φραγκίσκος Παρασύρης τόνισε ότι είναι αδήριτη ανάγκη και απόλυτη προτεραιότητα να έχει βρεθεί καθαρή και οριστική λύση πριν από την έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν, ώστε η περιοχή να μην παραμείνει στον «αέρα». Ο Βουλευτής δεσμεύτηκε να φέρει άμεσα το θέμα στη Βουλή και να στηρίξει τις επαφές της του Δημάρχου Βιάννου κ. Παύλου Μπαριτάκη και της επιτροπής στα αρμόδια Υπουργεία στην Αθήνα, διεκδικώντας τη δίκαιη νομοθετική επίλυση του προβλήματος.

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