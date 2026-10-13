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ΥΓΕΙΑ

Διατροφή και Οστεοπόρωση: Πώς να χτίσετε γερά οστά...στο "πιάτο σας"

διατροφη
clock 15:37 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η οστεοπόρωση είναι μια «σιωπηλή» πάθηση που εξασθενεί σταδιακά τα οστά, καθιστώντας τα εύθραυστα. Αν και η ηλικία, η κληρονομικότητα και οι ορμονικές αλλαγές παίζουν καθοριστικό ρόλο, η διατροφή αποτελεί το πιο ισχυρό όπλο πρόληψης και διαχείρισης που περνάει από το χέρι μας.

Για να διατηρηθεί η οστική πυκνότητα, το σώμα χρειάζεται καθημερινά ένα «κοκτέιλ» συγκεκριμένων θρεπτικών συστατικών:



Ασβέστιο (Το δομικό υλικό): Είναι το βασικό μεταλλικό στοιχείο των οστών. Κορυφαίες πηγές είναι τα σκληρά κίτρινα τυριά, το γιαούρτι, οι σαρδέλες (με το κόκαλο), το σουσάμι και το ταχίνι.

• Βιταμίνη D (Ο οδηγός): Χωρίς αυτήν, το έντερο δεν μπορεί να απορροφήσει το ασβέστιο. Αν και συντίθεται κυρίως μέσω του ήλιου, τη βρίσκουμε σε λιπαρά ψάρια (σολομός, σκουμπρί) και σε εμπλουτισμένα τρόφιμα.

• Βιταμίνη Κ & Μαγνήσιο (Οι ρυθμιστές): Βοηθούν στη σωστή εναπόθεση του ασβεστίου στον σκελετό και όχι στις αρτηρίες. Θα τα βρείτε σε πράσινα φυλλώδη λαχανικά (μπρόκολο, λαχανίδα) και αμύγδαλα.

Οι «κλέφτες» των οστών

Η θωράκιση των οστών δεν απαιτεί μόνο τη λήψη των σωστών τροφών, αλλά και την αποφυγή εκείνων που σαμποτάρουν την υγεία τους. Το υπερβολικό αλάτι και η καφεΐνη αυξάνουν την αποβολή ασβεστίου μέσω των ούρων, ενώ το αλκοόλ και το κάπνισμα μπλοκάρουν τη δημιουργία νέου οστικού ιστού.

Η υγεία του σκελετού μας χτίζεται καθημερινά στο πιάτο μας.

Μια ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή, πλούσια σε γαλακτοκομικά, ψάρια και λαχανικά, σε συνδυασμό με συστηματική άσκηση, είναι η καλύτερη επένδυση για τη διατήρηση της κίνησης και της ανεξαρτησίας μας σε κάθε ηλικία.

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