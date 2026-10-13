Οι 8 παρεμβάσεις Ανδρουλάκη για ιδιωτικό χρέος, προστασία κατοικίας και 120 δόσεις

Οκτώ συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, τις 120 δόσεις, τη λειτουργία των servicers, το ιδιωτικό χρέος, τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και τη κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όπως μάλιστα επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει οξυγόνο στους οφειλέτες.

Παρουσιάστηκε μία ολοκληρωμένη πρόταση για τους πολίτες, για να έχουν μια πραγματικά δεύτερη ευκαιρία για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας. Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, Είπε ότι με την αδράνειά της επί επτά χρόνια το ιδιωτικό χρέος φτάνει στα 238 δισεκατομμύρια ευρώ, με τη θηλιά να σφίγγει για χιλιάδες ανθρώπους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Υπογράμμισε επίσης ότι σε αντίθεση με το νόμο του ΠΑΣΟΚ για την προστασία της πρώτης κατοικίας στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, η διόγκωση του προβλήματος έγινε από την κυβέρνηση των κυρίων Τσίπρα και Καμμένου, που διευκόλυνε τις τράπεζες και τα funds.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον πρωθυπουργό να μην αρνείται και να επιτρέψει να γίνει η συζήτηση στην Βουλή.

Όπως τόνισε, θα αντιπαρατεθούν δύο διαφορετικές προτάσεις, αυτή της Νέας Δημοκρατίας και το προοδευτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να σταθούν και πάλι στα πόδια τους.

Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης: «Ο ελληνικός λαός, λοιπόν, μπορεί να κρίνει. Να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που χάραξε εδώ και επτά χρόνια η Νέα Δημοκρατία; Στον δρόμο της υποτίμησης των κοινωνικών προβλημάτων ή στον δρόμο της κοινωνικής ευαισθησίας και ενός άλλου σχεδίου για ισχυρή οικονομία, με λύσεις για τους πολίτες; ή στο δρόμο της κοινωνικής ευαισθησίας και ενός άλλου σχεδίου για ισχυρή οικονομία με λύσεις για τους πολίτες;

Το πώς οργανώνονται επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως, παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα πιστόλια ή “νεροπίστολα”, εμείς μένουμε αταλάντευτοι στον στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας, η πολιτική αλλαγή».

Πηγή: ΕΡΤ

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