«Ηράκλειο για Σένα»: Ζητάει ενημέρωση για τα προβλήματα του Ξηροποτάμου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η Δημοτική Παράταξη «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ» με Επικεφαλής, την Μαρία Καναβάκη, απέστειλε γραπτή επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου προκειμένου να γίνει ενημέρωση του Σώματος σχετικά με τα ζητήματα που έχουν θέσει οι κάτοικοι του Ξηροποτάμου, προτείνοντας ταυτόχρονα επιτόπια καταγραφή των προβλημάτων με κοινή επίσκεψη και αυτοψία στην περιοχή.

Ακολουθεί η σχετική επιστολή:

«Κύριε Πρόεδρε,

Οι κάτοικοι της περιοχής του Ξηροποτάμου, τόσο με την προαναφερόμενη επιστολή τους όσο και με την παρουσία τους σε παλαιότερη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θέτουν μια σειρά σοβαρών ζητημάτων που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής τους και ζητούν επείγουσες παρεμβάσεις στις βασικές υποδομές, την καθημερινότητα και την ασφάλεια της περιοχής τους.

Με βάση το αίτημα των κατοίκων παρακαλούμε να γίνει ενημέρωση του Σώματος για τα ακόλουθα:

1. Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής για τα ζητήματα που αναφέρουν οι κάτοικοι;

2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και τι έχει προγραμματιστεί για την επίλυση των θεμάτων αυτών;

Επιπρόσθετα, επειδή η επιτόπια καταγραφή προσφέρει την καλύτερη εικόνα, προτείνουμε και καλούμε τον κ. Δήμαρχο, τους αρμόδιους Αντιδημάρχους με τις Υπηρεσίες τους, καθώς και τις Παρατάξεις και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, να πραγματοποιήσουμε μια κοινή επίσκεψη και αυτοψία στην περιοχή του Ξηροποτάμου.

Στόχος είναι να εξετάσουμε από κοινού με τους κατοίκους τα ζητήματα που μας αναφέρουν και να δρομολογηθούν λύσεις.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Δημοτική Παράταξη «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ»

Η Επικεφαλής

Μαρία Γ. Καναβάκη

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Κώστας Βαρδαβάς

Λευτέρης Σουλτάτος».

Διαβάστε επίσης

Ηράκλειο: Χωρίς ρεύμα, νερό και τηλέφωνο το 27ο Νηπιαγωγείο! - Τι λέει ο δήμος

Ηράκλειο - δομή μεταναστών: Νέο πρόστιμο "φωτιά" της Πολεοδομίας στο ακίνητο Σκουλούδη