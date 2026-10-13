Παρέμβαση για τις πινακίδες «Platanias» στον ΒΟΑΚ – Ζητούν διευκρινίσεις για την ονομασία

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Ζήτημα για την ορθότητα της οδικής σήμανσης στη διακλάδωση προς Αρκάδι στον ΒΟΑΚ θέτουν οι «Ενεργοί Πολίτες Πλατανιά», καθώς οι πινακίδες αναγράφουν «Πλατανιάς – Platanias», ενώ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο αναγνωρισμένος οικισμός στην περιοχή του Ρεθύμνου ονομάζεται «Πλατανές». Με επιστολή τους προς τον Δήμο Πλατανιά ζητούν να διευκρινιστεί ποια υπηρεσία ενέκρινε την ονομασία και αν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης των επισκεπτών με τον Πλατανιά Χανίων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ:

Παρέμβαση για την οδική σήμανση στη διακλάδωση προς Αρκάδι – Ερωτήματα για την επίσημη ονομασία, την πιθανή σύγχυση των τουριστών και τη χρήση του ονόματος «Platanias» σε δύο διαφορετικές περιοχές της Κρήτης.

Ένα ζήτημα που αφορά την ορθότητα της οδικής σήμανσης στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), αλλά και την τουριστική ταυτότητα δύο διαφορετικών περιοχών.

Συγκεκριμένα, στη Νέα Εθνική Οδό Ρεθύμνου–Ηρακλείου, στη διακλάδωση προς Αρκάδι, υπάρχουν οδικές πινακίδες με την ένδειξη «Πλατανιάς – Platanias», οι οποίες κατευθύνουν τους οδηγούς προς περιοχή του Ρεθύμνου.

Η συγκεκριμένη αναγραφή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, καθώς η επίσημη ονομασία του αναγνωρισμένου οικισμού είναι «Πλατανές Ρεθύμνου», ενώ η ονομασία «Πλατανιάς – Platanias» είναι ευρέως συνδεδεμένη με τον γνωστό τουριστικό προορισμό του Πλατανιά Χανίων.

ΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΕΓΓΡΑΦΩΣ Η ΕΛΣΤΑΤ

Σύμφωνα με την έγγραφη απάντηση της ΕΛΣΤΑΤ στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου δεν καταγράφεται αυτοτελής οικισμός με την ονομασία «Πλατανιάς».

Αντίθετα, ο επίσημα αναγνωρισμένος οικισμός φέρει την ονομασία «Πλατανές».

Η διευκρίνιση αυτή δημιουργεί ένα ουσιαστικό ερώτημα:

Με ποια απόφαση και βάσει ποιων στοιχείων χρησιμοποιείται η ονομασία «Πλατανιάς – Platanias» στις συγκεκριμένες πινακίδες του ΒΟΑΚ;

Παράλληλα, πρέπει να διευκρινιστεί εάν η συγκεκριμένη αναγραφή βασίζεται σε αναγνωρισμένο τοπωνύμιο ή σε άλλη διοικητικά εγκεκριμένη ονομασία.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του τουριστικού χαρακτήρα της Κρήτης.

Κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες μετακινούνται μεταξύ Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, αρκετοί από τους οποίους χρησιμοποιούν ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα.

Ένας ξένος επισκέπτης που αναζητά τον Πλατανιά Χανίων και συναντά στον ΒΟΑΚ πινακίδα με την ένδειξη «Platanias» στο Ρέθυμνο ενδέχεται να παραπλανηθεί ως προς την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει.

Η οδική σήμανση οφείλει να εξασφαλίζει σαφή και αξιόπιστη πληροφόρηση, ιδιαίτερα σε έναν διεθνή τουριστικό προορισμό όπως η Κρήτη.

ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Από τις αρμόδιες υπηρεσίες να απαντήσουν επίσημα:

Ποια υπηρεσία ενέκρινε την τοποθέτηση των πινακίδων «Πλατανιάς – Platanias» στον ΒΟΑΚ και με ποια απόφαση;

Αποτελεί η συγκεκριμένη ονομασία επίσημα αναγνωρισμένο τοπωνύμιο ή χρησιμοποιείται διαφορετική ονομασία από εκείνη του αναγνωρισμένου οικισμού «Πλατανές Ρεθύμνου»;

Έχει εξεταστεί η πιθανότητα σύγχυσης των επισκεπτών με τον Πλατανιά Χανίων;

Προτίθενται οι αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν σε διόρθωση της σήμανσης, εφόσον διαπιστωθεί ότι η αναγραφή δεν είναι ορθή;

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Η χρήση της ονομασίας «Πλατανιάς – Platanias» παρατηρείται, σύμφωνα με την παρέμβαση, και σε τουριστικές ιστοσελίδες, καταχωρίσεις ξενοδοχείων, ηλεκτρονικούς χάρτες και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες.

Το γεγονός αυτό ενισχύει την ανάγκη επίσημης αποσαφήνισης, ώστε να αποφεύγονται πιθανές γεωγραφικές παρερμηνείες.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Οι «Ενεργοί Πολίτες Πλατανιά» έχουν ήδη αποστείλει επίσημη επιστολή προς τον Δήμαρχο Πλατανιά, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού.

Με την επιστολή ζητούν από τη Δημοτική Αρχή να διερευνήσει το ζήτημα και να απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί η νομιμότητα και η ορθότητα της συγκεκριμένης οδικής σήμανσης.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η πρωτοβουλία δεν στρέφεται κατά της περιοχής των Πλατανες Ρεθύμνου ούτε αμφισβητεί την ιστορία, την τοπική ταυτότητα ή την τουριστική της σημασία.

Το ζητούμενο είναι η επίσημη αποσαφήνιση των ονομασιών, η ορθή ενημέρωση των οδηγών και η αποφυγή σύγχυσης μεταξύ δύο διαφορετικών τουριστικών περιοχών της Κρήτης.

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ

Ποιος ενέκρινε την αναγραφή «Πλατανιάς – Platanias» στις πινακίδες του ΒΟΑΚ στο Ρέθυμνο και με ποια τεκμηρίωση;

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να δώσουν συγκεκριμένες και επίσημες απαντήσεις.

Γιατί η οδική σήμανση δεν είναι απλώς μια πινακίδα. Είναι ζήτημα σωστού προσανατολισμού, οδικής πληροφόρησης και αξιοπιστίας ενός από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

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